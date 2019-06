Accordo Magna Clouser Guasticce, Fiom: “responsabilità per consolidare lo stabilimento sul territorio”

Livorno, 29 giugno 2019 comunicato Fiom Livorno

“Un atteggiamento che rivendichiamo, così come rivendichiamo il senso di responsabilità nell’intento di creare i presupposti per consolidare lo stabilimento sul territorio e il lavoro di tante persone, ben oltre i 500 diretti. Altri hanno scelto la linea dell’irresponsabilità, lanciando una raccolta di firme per un non meglio chiarito referendum, invocando prima lo statuto della Fiom e dopo il Testo Unico sulla Rappresentanza derivato dall’Accordo interconfederale siglato da Cgil Cisl Uil nel 2014 al quale Usb si è accodato sottoscrivendolo. Come noto infatti il 23 maggio 2015 il Consiglio nazionale confederale (Cnc) dell’Usb ha deciso di sottoscrivere il Testo Unico sulla Rappresentanza (Tur) con l’evidente necessità di partecipare alle elezioni Rsu, godere dei permessi sindacali, indire assemblee sul luogo e in orario di lavoro e ovviamente riscuotere quote sindacali tramite trattenuta in busta paga.”

“Un’azione, quella della “collezione di autografi”, per noi inutile e priva di senso, esercitata – ci riferiscono – in assenza di criteri minimi di certificazione dei firmatari, svolta con inaccettabili atteggiamenti di pressione sulle persone (come ci è stato spesso testimoniato), per giunta protratta per un tempo ormai infinito e curiosamente caratterizzata da appelli dell’allenatore all’ultimo minuto di gioco. Il risultato di tale raccolta di firme evidenzia la loro scarsa rappresentanza. Un atteggiamento – il loro – incomprensibile oltre che autolesionista: