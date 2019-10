Carmen Consoli al Summer Knights – Report e photogallery

Splendida prova di Carmen Consoli in una Piazza dei Cavalieri gremita di appassionati

26 Settembre 2019, di Michele Faliani

Il suo ultimo album in studio risale al 2015, l’ultima uscita discografica (il doppio live “Eco di sirene”) a più di un anno e mezzo fa. Carmen Consoli non ha niente da promuovere, ma mantiene il ‘vizio’ di tenere concerti, fortunatamente. Il concerto inizia con la sola Carmen sul palco, avvolta dalle luci, che esegue voce e chitarra “L’ultimo bacio”, una delle canzoni più famose anche per chi frequenta poco l’ormai sterminato canzoniere della cantantessa catanese. Subito dopo viene raggiunta da Massimo Roccaforte (chitarra), Luciana Luccini (basso) e Antonio Marra (batteria), ed inizia il viaggio nei 25 anni di parole e musica che Carmen ci ha regalato. Un suono tagliente, distorto, grintoso, anche negli episodi più intimisti della scaletta (“Parole di burro” su tutte), che raggiunge la perfezione in canzoni bellissime come “Contessa miseria”, “Per niente stanca” e “Confusa e felice”. Gli oltre 1500 paganti (che peccato però stare seduti ad un concerto come questo…) si spellano le mani, e richiamano la Consoli sul palco per due volte. E lei ricambia tutto l’amore che le arriva sul palco con “Jumpin’ Jack Flash” degli Stones e con un affettuoso tributo all’amico Battiato, interpretando una versione da brividi di “Stranizza d’amuri”. Adesso Carmen si tufferà in un tour negli Stati Uniti, speriamo che al ritorno ci regali un nuovo lavoro inedito e che presto si faccia rivedere in tour con nuovi arrangiamenti. Siamo pronti a farci stupire ancora.

La setlist del concerto:

L’ultimo bacio Per niente stanca Besame Giuda Bésame mucho (Consuelo Velázquez cover) Mio zio Fiori d’arancio AAA cercasi Contessa Miseria L’abitudine di tornare Parole di burro In bianco e nero Fino all’ultimo Sentivo l’odore Confusa e felice Venere

Encore: Quello che sento Blunotte Guarda l’alba Bonsai #1 Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones cover) Amore di plastica

Encore 2: Stranizza d’amuri (Franco Battiato cover)

