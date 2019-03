Convegno nazionale “Oltre il pregiudizio: accogliere un figlio disabile”. 9 Marzo presso Principino – Viareggio

M’aMa Dalla Parte dei Bambini associazione di promozione sociale Primo Convegno Nazionale: “Oltre il pregiudizio: accogliere un figlio disabile”. Con il patrocinio del Comune di Viareggio della Provincia di Lucca e della Regione Toscana, Sabato 9 Marzo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 Presso Principino – Viareggio

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria telefonando al 328/8162049 oppure scrivendo a mamatoscana@gmail.com L’ordine degli Assistenti Sociali ha accreditato l’evento erogando n. 7 crediti formativi. La giornata vuole essere un momento di divulgazione e confronto della e sulla cultura dell’affido e dell’adozione, con particolare riferimento ai minori con bisogni speciali: bambini disabili o con gravi vissuti di deprivazione importanti, piuttosto che minori istituzionalizzati da anni e quindi anagraficamente ritenuti “già grandi”.

M’aMa-Dalla Parte dei Bambini nasce dall’idea di un gruppo di professioniste del sociale (mamme adottive, affidatarie, biologiche) che, impegnate già da anni nel volontariato, hanno deciso di operare in maniera più incisiva a favore della tutela dei bambini promuovendo la cultura dell’accoglienza tramite percorsi in-formativi, di supporto alla genitorialità affidataria e adottiva, collaborando con Tribunali per i Minorenni e Servizi sociali dell’intero territorio nazionale per la ricerca di idonea collocazione di minori ritenuti “difficilmente collocabili”.

Programma della giornata

Ore 9,30 accoglienza e ore 10,00 apertura:

Emilia Russo Presidente Associazione M’aMa-Dalla Parte dei Bambini: L’ Associazione. Rete nazionale e progetti

MammeMatte Esperienze di adozione ed affido

Luciano Trovato Presidente Tribunale Minorenni di Firenze: L’ importanza del collocamento in famiglia

Francesco Miniati Giudice Onorario Tribunale Minorenni di Firenze: Impressioni ed emozioni di un giudice che cerca famiglie a bambini con bisogni speciali

Testimonianza MammeMatte

Pausa caffè

Tommaso Del Pistoia: Disabilità e famiglia

Elisabetta Musetti Posizione Organizzativa Servizio Sociale di Viareggio: Centro Affidi di Viareggio

Sandra Di Rocco: Centro Affidi Firenze

Stefania Bargagna neuropsichiatra infantile Responsabile Unità operativa per la Disabilità Grave dell’Età Evolutiva presso l’Istituto Stella Maris: La presa in carico del bambino adottato/affidato

Pausa pranzo e ore 14,00 Apertura della seconda parte della giornata:

Viviana Bucciarelli pedagogista M’aMa: Decalogo M’aMa

Testimonianza MammeMatte

Bina Nigro Giudice Onorario Tribunale Minorenni di Roma: Collocamento dei bambini con bisogni speciali

Fabio Selini scrittore e padre adottivo: La zona grigia

Pausa caffè

Rosa Russo Tribunale Minorenni Firenze: Una fotografia aggiornata: minori in comunità

Evelyn Camporeale Russo figlia adottiva: Storia di restituzione accompagnata da Manuel Bragonzi (presidente ANfad)

Sergio Giannini Presidente Aspic Toscana: La famiglia accogliente e l’adolescente

Conclusioni di Karin Falconi Vice Presidente M’aMa

Moderano: Sara Lepore (M’aMa) e Karin Falconi (M’aMa)

M'aMa – Dalla Parte dei Bambini

