Venerdì 25 Luglio, per la minirassegna Caracol Goes To Scotto arrivano gli Arab Strap

Da Falkirk a Pisa, lo slow-core degli Arab Strap sul palco del Giardino Scotto venerdì 25 Luglio

18 Luglio 2025, da Tico Magne

Dopo il tour celebrativo dei 25 anni di Philophobia, gli Arab Strap tornano in Italia per presentare dal vivo il nuovo album “I’m totally fine with it, don’t give a fuck anymore” uscito per Rock Action Records.

Un disco crudo, potente e viscerale, tra rabbia, malinconia e nuove visioni sonore.

Il duo scozzese formato da Aidan Moffat e Malcolm Middleton non ha mai avuto paura di cambiare, e con questo ottavo LP ci consegna il suo lavoro più personale e sfaccettato: elettronica, archi, ambient, beat spezzati e parole che lasciano il segno.

Dai brani intensi come Bliss, che denuncia la violenza online, al viaggio sonoro di Strawberry Moon, gli Arab Strap ci accompagnano in un racconto sulla solitudine, la connessione e il mondo post-pandemico.

Dopo Castiglione del Lago, Bologna e Milano nel 2024, la band torna in Italia per un’unica data estiva in Toscana, una serata imperdibile sotto le stelle di Pisa!

Opening act: Lo Straniero

Una band dallo stile multiforme e inconfondibile che oscilla fra l’art rock e la musica d’autore. Attualmente in tour con il disco “Mazapé”, vincitori del “Premio De Pascale” e di “Musicultura in Tour”. Lo Straniero ha all’attivo quattro album per La Tempesta Dischi, tour in Italia e all’estero e collaborazioni con Tre Allegri Ragazzi Morti, Sick Tamburo, Federico Dragogna, Godblesscomputers, FiloQ ecc..