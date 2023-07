Bill Frisell al Giardino Scotto di Pisa – La photogallery

Il genio di Bill Frisell infiamma la serata di Pisa Jazz

12 Luglio 2023, di Martina Ridondelli

Dopo il concerto di Empoli di qualche anno fa, Bill Frisell è tornato in Toscana per un concerto della rassegna Pisa Jazz Rebirth al Giardino Scotto, presentando insieme a Gerald Clayton (pianoforte), Jonathan Blake (batteria) e Greg Tardy (sassofono, clarinetto e clarinetto basso) il nuovo album “Four”, pubblicato da Blue Note. Un disco nato durante il lockdown, periodo durante il quale “la chitarra mi ha salvato, era traumatico non vedere nessuno”, che è permeato di malinconia ma anche un lato gioioso e ricco di speranza. E il concerto, ovviamente improntato sul nuovo lavoro, ha mostrato il genio limpido di Frisell, la sua voglia di sperimentare e di allargare i confini del jazz, la sua grande vena compositiva e la gioia di essere tornato a condividere il palco coi suoi fratelli musicisti. In apertura un bell’opening set del Lorenzo Simoni 4tet, ottimo aperitivo per il concerto principale.

Grazie a Pisa Jazz per l’ospitalità.

