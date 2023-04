“Primavera Persiana”, una rassegna del cinema dell’Iran a sostegno dei diritti umani al Cinema 4 Mori

Dal 16 settembre 2022 una community di cittadini di origine iraniana si è ritrovata in Italia, come nel resto del mondo, al fine di rappresentare la voce nel Bel Paese dei propri connazionali in Iran, al grido di “Woman life freedom”, un inno alla libertà e al rispetto dei diritti umani.

22 Aprile 2023, di Donatella Nesti

Una generazione pluralista ed inclusiva, indipendente e a vocazione globale, connessa al digitale, sono gli iraniani che oggi vivono in diaspora, in Stati democratici. Una scelta consapevole per affermare la propria identità in un contesto che assicuri pieni diritti civili e umani, l’uguaglianza di genere, la garanzia di non essere mai più sottomessi a una “visione” arcaica e oscurantista. Portatori di una sintesi fra le proprie culture di origine e di adozione, questa community ambisce a realizzare un concetto di politica scevra dalle ideologie partitiche. Questo in sintesi il manifesto programmatico di una comunità che con tantissime iniziative sostiene il diritto alla libertà e che approda a Livorno con una rassegna di film al cinema 4 mori grazie all’impegno di Alessio Porquier e di Serena Cassari.

‘Primavera persiana – Donna , Vita, Liberta’ al Cinema Teatro 4 Mori aprile- maggio 2023 propone 4 appuntamenti dedicati al cinema iraniano, 4 grandi autori, 4 approfondimenti. La rassegna si pone l’obiettivo, in un momento storico cruciale, di far luce sulla situazione attuale e passata dell’Iran, chiedendo al cinema di fungere da testimone. Quattro giornate di mercoledì al Cinema Teatro 4 Mori . Dalle 21:00, si prevede la proiezione di un film, in anteprima per Livorno, di autori iraniani come Ali Abbasi, Saeed Roustaee, Mohammad Rasoulof, Majid Majidi . La rassegna si pone come obiettivo di diventare negli anni un appuntamento della stagione cinematografica e culturale della città labronica, coinvolgendo le comunità persiane residenti In Toscana . L’evento è ideato dal Cinema Teatro 4 Mori con l’associazione Woman Life Freedom Italy Support e la collaborazione di Arena Del Sogno e cercherà di sviluppare una crescita della conoscenza della cinematografia iraniana e delle altre discipline che sono complementari alla settima arte.

Il programma: mercoledì 19 aprile ore 21.00 Cinema Teatro 4 Mori “Holy spider” di A. Abbasi 2022. Vincitore Palma d’oro a Cannes per la migliore interpretazione femminile. Introduzione a cura di Women Life Freedom Italy Support

Mercoledì 26 aprile ore 21.00 Cinema Teatro 4 Mori “Il male non esiste” di Mohammad Rasoulof. Vincitore Orso d’oro al Festival di Berlino. Introduzione a cura di Women Life Freedom Italy Support .

Mercoledì 3 maggio ore 21,00 Cinema Teatro 4 Mori ore 21,00 “FIGLI DEL SOLE “ 2021 di Majid Majidi

Mercoledì 10 maggio Cinema Teatro 4 Mori ore 20,oo “LEILA E I SUOI FRATELLI “ 2022 di Saeed Roustayi Versione originale con sottotitoli in italiano

PER GLI EVENTI E’ PREVISTO UN BIGLIETTO RIDOTTO per studenti e operatori della comunità iraniana e per gli Amici del Cinema 4 Mori.