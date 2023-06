Tiziano Ferro allo stadio Franchi di Firenze – Report e photogallery

Il ritorno di Tiziano Ferro a Firenze davanti a 40.000 spettatori

23 Giugno 2023, di Michele Faliani

“Nessun essere umano dovrebbe stare 4 anni senza tornare a Firenze!”. È con queste parole, pronunciate alla fine di “La differenza tra te me”, che Tiziano Ferro saluta il popolo del Franchi, 40mila persone che hanno gremito il prato e le gradinate dello stadio di Firenze per un concerto che attendevano da prima dei tempi disgraziati della pandemia. Un palco gigantesco, con un lead wall che alternava le immagini catturate dalle numerose telecamere sparse in giro per lo stadio con dei visual bellissimi, nel quale chiunque sarebbe scomparso. Chiunque, ma non Tiziano, un gigante della pop music italiana, che riesce a stare sul palco come pochi al mondo, e che con la sua voce perfetta incanta tutti, dai fans più incalliti che aspettano dalle prime ore del pomeriggio fino a quelli in curva Fiesole. 33 canzoni per oltre due ore di puro spettacolo, con tutte le hit di questi 20 anni (da “Xdono” e “Rosso relativo” degli esordi fino ai 5 episodi scelti a rappresentare l’ultimo lavoro “Il mondo è nostro”) ed un duetto virtuale con Jovanotti. Non sono mancati anche due momenti toccanti, le immagini dei figli di Tiziano Ferro sulle note di “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini ed un sincero e commovente ricordo della Carrà prima dell’esecuzione di “E Raffaella è mia”. Insomma, una serata perfetta per festeggiare l’inizio dell’estate, sotto una spettacolare congiunzione fra Luna e Venere e davanti a un esercito di ragazzi più o meno giovani in delirio per il loro idolo. E, al di là di tutto, la musica dal vivo sempre proprio a questo.

Grazie a bitconcerti e a Live Nation per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

1. Accetto miracoli

2. Buona (cattiva) sorte

3. La differenza tra me e te

4. Sere nere

5. Hai delle isole negli occhi

6. Il mondo è nostro

7. Ti scatterò una foto

8. Xdono

9. Imbranato

10. Indietro

11. Destinazione mare

12. L’amore è una cosa semplice

13. Ed ero contentissimo

14. E Raffaella è mia

15. Balla per me

16. Il regalo più grande

17. Addio mio amore

18. Alla mia età

19. L’ultima notte al mondo

20. Per dirti ciao!

21. Ti voglio bene

22. La prima festa del papà

23. La vita splendida

24. Stop! Dimentica

25. E fuori è buio

26. Potremmo ritornare

27. Incanto

28. Il conforto

29. La fine

Encore:

30. Rosso relativo

31. Lo stadio

32. Non me lo so spiegare

33. Il sole esiste per tutti

La photogallery del concerto: