Vinicio Capossela al Teatro Romano di Fiesole – Report e photogallery

Vinicio e le sue canzoni urgenti trionfano al Teatro Romano di Fiesole

12 Luglio 2023, di Michele Faliani

Fresco di Targa Tenco per il miglior album dell’anno, Vinicio Capossela è arrivato al bellissimo Teatro Romano di Fiesole per l’unica data toscana del nuovo tour, quello di supporto all’album “Tredici canzoni urgenti”. Un concerto quasi totalmente acustico, se non fosse per le chitarre di Asso Stefana e Luca Giovacchini, e una band quasi totalmente rinnovata, con Daniela Savoldi al violoncello, Irene Sciacovelli alla voce, Piero Perelli alla batteria, Raffaele Tiseo al violino, alla ribeca e alle tastiere e Andrea Lamacchia al contrabbasso. Le canzoni urgenti suonate dal vivo sono state 10, per il resto c’è stato il tempo di riascoltare vecchie canzoni con un vestito tutto nuovo (una “Camera a sud” che non sentivo da anni, splendida e ancora più torrida dell’aria fiesolana, oppure una scatenata versione di “All’una e trentacinque circa”) e perfino una straordinaria “Core ‘ngrato”, che fino ad ora avevamo ascoltato solo durante un concerto radiofonico in un San Valentino di anni fa. Fra le canzoni nuovi, splendida “All you can eat”, con Luca Giovacchini in grande evidenza, e coinvolgente ed emozionante (come sempre) “L’uomo vivo”, pezzo che ha chiuso il concerto prima dell’immancabile bis. Un concerto bellissimo, di oltre due ore, di canzoni che non ci stancheremmo mai di ascoltare e di un cantautore che da anni vive in uno stato di grazia, sia compositivo che di espressione. E che quando tornerà, in novembre, ci troverà sottopalco a godere delle sue meraviglie.

Grazie a Imarts e a bitconcerti per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

1. Chi di notte cavalca

2. Ariosto Governatore

3. Gloria all’archibugio

4. Billy Budd

5. La crociata dei bambini

6. Il povero cristo

7. La parte del torto

8. La belle dame sans merci

9. Scorza di mulo

10. L’acqua chiara alla fontana

11. Fuggite amanti amor

12. La cattiva educazione

13. Ultimo amore

14. La faccia della terra

15. Il bene rifugio

16. Core ‘ngrato (Enrico Caruso cover)

17. Signora luna

18. All You Can Eat

19. Marajà

20. Camera a sud

21. All’una e trentacinque circa

22. Che coss’è l’amor

23. Cha cha chaf della pozzanghera

24. Il tempo dei regali

25. L’uomo vivo (Inno alla gioia)

Encore:

26. Con i tasti che ci abbiamo

