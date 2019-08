Caetano, Moreno, Tom e Zeca Veloso al MusArt – Report e photogallery

La magia del sound brasiliano di Caetano Veloso e dei suoi figli strega Firenze

25 Luglio 2019, di Michele Faliani

Aspettavo questo concerto da un anno, praticamente da quando il cd e il dvd di Ofertorio, lo show di Caetano Veloso e dei suoi tre figli Moreno, Zeca e Tom, arrivarono nella mia cassetta della posta dopo una serie di peripezie e di giri per il mondo. Sì, perché a differenza di quanto succedesse fino alla fine dei ’90, mettere le mani sui dischi brasiliani è diventato sempre più difficile, in alcuni casi quasi impossibile. Per fortuna, però, esiste ancora qualche promoter che riesce a portare qualcuno dei più grandi artisti della Música Popular Brasileira in Italia, e riesce anche ad ottenere il sold-out. Il concerto comincia con Baby, una canzone che Caetano scrisse per Gal Costa nel 1972, ed è subito roba da pelle accapponata. Figuriamoci cosa succede dopo, con la dolcissima “O seu amor” e con l’irresistibile samba di “Boas vindas”. Caetano e i tre ragazzi sono seduti, il pubblico anche, ma riuscire a stare incollati alla poltroncina è davvero arduo. Si prosegue con un bellissimo pezzo di Tom Veloso (“Todo homem”, cantato con un falsetto che rasenta la perfezione), e con “Genipapo absoluto” che è uno dei miei episodi preferiti del capolavoro “Estrangeiro”. Non c’è spazio per i grandi classici del repertorio di Caetanone (assenti “Sampa”, “Qualquer coisa”, “Você è linda”…) tranne che per “O leãozinho”, suonata e cantata con Moreno. Che si dimostra un cantante e un musicista stratosferico, riuscendo perfino a suonare un piatto percuotendolo con un coltello e a creare ritmi irresistibili sfregando due fogli di carta vetrata. E poi “Trem das cores”, “Reconvexo”, una spettacolare versione fra l’avanguardia e il noise di “Alexandrino”, per arrivare alla recente “Não me arrependo” (scritta da Caetano per la madre di Zeca e Tom quando il loro matrimonio giunse alla fine” e alla fantastica “Força estranha”, resa famosa da Roberto Carlos. Il finale è dedicato a “How beautiful could a being be?”, canzone scritta da Moreno quando aveva solo 9 anni e già inserita in “Livro” e in “Prenda minha”. Ma ovviamente il pubblico non ci sta, e il quartetto è costretto a tornare sul palco per “Um Tom” (un altro capolavoro) e per una serie di cover: “Deusa do amor” degli Olodum, “Estate” di Bruno Martino (eseguita da Caetano come omaggio a João Gilberto, scomparso pochi giorni fa, che la rese un classico della MPB: “Senza di lui niente di tutto questo sarebbe mai accaduto…”), “Luna caprese” che conferma l’amore di Moreno per i classici napoletani, e lo scatenato samba di “Tá escrito” del Grupo Revelação. Il vero, grande finale, è con il manifesto “A luz da tieta”, con tutto il pubblico corso sottopalco a ballare e a cantare.

Un concerto indimenticabile, in una piazza bellissima e gremita di gente, un Caetano felice e sorridente che speriamo di rivedere così in forma quanto prima.

Grazie al MusArt Festival e a bitconcerti per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

Baby

O seu amor

Boas vindas

Todo homem

Genipapo absoluto

Um passo a frente (Moreno + 2 song)

Clarão

De tentar voltar (Moreno + 2 song)

A tua presença morena

Trem das cores

Alexandrino

Oração ao Tempo

Alguém cantando

Ofertório

Reconvexo

Um só lugar

O leãozinho

Ela e eu

Não me arrependo

Um canto de Afoxé para o Bloco do Ilê

Força estranha

How Beautiful Could a Being Be

Encore:

Encore: Um Tom

Deusa do amor (Olodum cover)

Estate (Bruno Martino cover)

Luna caprese (Nilla Pizzi cover)

Tá escrito (Grupo Revelação cover)

Encore 2:

Encore 2: A luz de Tieta

