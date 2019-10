Coez e il suo “È sempre bello in Tour” al ModiglianiForum Lunedì 4 Novembre

L’attesa è finita: Coez è pronto a fermarsi a Livorno con il nuovo progetto live prodotto da Vivo Concerti

28 Ottobre 2019, da LEG srl

Una nuova avventura live che arriva dopo un tour completamente esaurito nel 2018 con oltre 180 mila presenze, con cui Coez è entrato a pieno titolo nella top chart degli artisti con maggior successo live in Italia.

È sempre bello in tour segue il successo del nuovo disco È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, download e streaming, insieme al singolo omonimo che l’ha anticipato, già certificato Doppio Platino, rientrato al primo posto della classifica singoli, stabile da due mesi e mezzo in Top 10 delle classifiche con oltre 30 milioni di streaming ed è tra i brani più shazammati degli ultimi mesi.

È sempre bello è il quinto disco solista di Coez ed è composto da 10 tracce potenti che segnano la crescita di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia, che con i suoi claim e la sua scrittura ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop, con cui ha dominato le classifiche, collezionando 20 dischi di platino e diventando portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo cantautorato italiano.

La radio ufficiale di È sempre bello in tour è RTL 102.5

Prezzi biglietti:

Parterre (in piedi): 34,50 euro

I° Anello: 50,00 euro

I° Anello (visibilità laterali limitata): 50,00 euro

II° Anello: 46,00 euro

II° Anello (visibilità laterale limitata): 46,00 euro

III° Anello: 35,00 euro

Vip Pack: 120,00 euro

– entrata anticipata nel luogo dell’evento

– help-desk e info-line

– personale dedicato

– catering e welcome drink di benvenuto

– gadget Memorabilia esclusivo

– un biglietto di parterre

Prevendite:

Circuito TicketOne: www.ticketone.it, punti vendita MediaWorld, punti vendita Coop

In occasione dell’evento, all’interno del Modigliani Forum, saranno aperti 4 bar che oltre ad offrire il normale servizio bar con caffè, aperitivi, bevande calde e fredde, propongono anche un ampia gamma di panini, hot dog e primi piatti.

Accesso disabili

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto a prezzo standard, ed entrare con un accompagnatore gratuito solo se provvisti di certificato di invalidità al 100%. I biglietti sono reperibili esclusivamente inviando una e-mail a: biglietteria@legsrl.net. Onde evitare problemi all’ingresso e poter accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

Solo per i disabili su carrozzina sono previsti dei posti predefiniti all’interno della pedana posta nel parterre.

Accesso Bambini

Per ragioni di sicurezza ed a tutela dell’incolumità fisica del minore, si sconsiglia fortemente di portare all’evento bambini di età inferiore ai 4 anni. In ogni caso i bambini di età inferiore ai 6 anni accompagnati da un adulto (maggiorenne) provvisto di regolare biglietto possono accedere gratuitamente al luogo dell’evento e assistere allo spettacolo, in numero di un bambino/a per ogni adulto accompagnatore. Se l’adulto ha un biglietto per un settore a posti numerati, il bambino NON ha diritto ad occupare un posto a sedere e deve essere necessariamente tenuto in braccio (non sono ammessi carrozzine, passeggini, ovetti vari ecc.).

Il bambino dai 6 anni compiuti in avanti paga il biglietto intero.

