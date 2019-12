Elisa in concerto Firenze

Dopo 4 sold-out a teatro, Diari Aperti Tour sbarca al Mandela Forum

9 Dicembre 2019, da bitconcerti

Ha conquistato 50 teatri in appena 2 mesi, segnando il sold-out in ogni appuntamento, ha ottenuto il Disco di Platino per il suo ultimo album “Diari Aperti“, i suoi singoli “Se piovesse il tuo nome” e “Tua per Sempre” sono stati certificati rispettivamente Doppio Platino e Platino, il nuovo singolo “Vivere tutte le vite” è al top delle classifiche radio. Ora Elisa continua il suo periodo di successi con un tour nei grandi spazi dei palazzetti.

A Firenze appuntamento giovedì 12 dicembre al Mandela Forum (ore 21), quinto concerto in città dopo i quattro sold-out al Teatro Verdi della scorsa primavera.

I biglietti – posti numerati da 35 a 75 euro, parterre in piedi 35 euro – sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it

Un tour totalmente nuovo nella scaletta, nella formazione e negli arrangiamenti, prodotto e organizzato da Friends and Partners. Ancora una volta l’artista mostrerà la sua voglia sperimentare e quell’eclettismo che le permette di spaziare dall’inglese all’italiano, dall’elettronico all’acustico, in maniera unica e vincente.

È di poche settimane fa l’uscita di “Diari Aperti (Segreti Svelati)” capitolo finale dell’ultimo progetto discografico di Elisa. Il doppio album completa il percorso avviato lo scorso ottobre con il lancio di “Diari aperti” e proseguito a giugno 2019 con l’ep “Secret Diaries”. Il nuovo lavoro racchiude i due precedenti, con l’aggiunta di brani inediti e duetti esclusivi. A completare il tutto sono gli inediti “In piedi” e “Diari aperti”. “Soul” e “Thirst”, invece, sono i nuovi pezzi in inglese inclusi nel disco 2 che riprende e allarga l’ep “Secret Diaries”.

Radio 105 è media partner del tour.

Info spettacolo

Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze

Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it – www.friendsandpartners.it

Biglietti (compresi diritti di prevendita)

1° settore 75 euro

2° settore 70 euro

3° settore 59 euro

4° Settore 50 euro

5° settore 45 euro

6° settore 39 euro

Visione ridotta 35 euro

Parterre in piedi 35 euro

Prevendite

Nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)

Sconti e riduzioni

I bambini sotto 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito). I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o telefonicamente allo 055210804 (pagando con carta di credito). Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.

ELISA

Giovedì 12 dicembre 2019 – ore 21

Giovedì 12 dicembre 2019 – ore 21

Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it – www.friendsandpartners.it

