Iniziativa raccolta fondi sostegno comunità di Riace. 8 novembre, Circolo ARCI “Pisanova”

2novembre 2018 da ‘I Colori di Pisa’

Dopo la bellissima risposta della città all’iniziativa del 12 ottobre u.s., che ha visto un’ampia partecipazione a partire dal pomeriggio, il prossimo 8 novembre dalle 19.30, presso il Circolo ARCI “Pisanova” (via Frascani, dopo il cinema multisala “Isola Verde”), si svolgerà il secondo evento promosso da ‘I Colori di Pisa’: sarà una festa multiculturale/multietnica per promuovere l’incontro e la conoscenza tra le persone del territorio e con provenienze diverse.

L’idea che proponiamo ai partecipanti è di collaborare attivamente alla costruzione della serata: con un contributo gastronomico (un piatto tipico legato alle proprie tradizioni o alla propria zona di provenienza, da condividere con gli altri) o un contributo narrativo (un breve racconto della propria storia personale o della propria istituzione) oppure un contributo artistico (canti, musiche, balli della propria tradizione culturale). Anche durante questa manifestazione verrà effettuata una raccolta fondi per sostenere la comunità di Riace. A chi volesse partecipare raccomandiamo di prenotare all’indirizzo mail coloridipisa@gmail.com. Lo stesso indirizzo è valido per indicarci le vostre proposte di contributi gastronomici, narrativi, artistici (entro il 5 novembre per consentire una migliore organizzazione).

È possibile seguirci anche su Facebook alla pagina dell’evento: https://www.facebook.com/events/314635469119037/

Hanno promosso e sostenuto questa iniziativa: Esperia, Ass. Cult. Calabrese; Grazia Deledda, Ass. Cult. Sarda, Circolo ARCI “Pisanova”, Libera Pisa; Cobas; Amnesty Pisa; ARCI Pisa; Artemigrante; Ass. cult. Amici e Promozione di Scienze per la Pace – UNIPI; CGIL Pisa; Chiodofisso; CONTROcanto Pisano; Jimuel – Internet Medics for Life onlus; Sinistra per; Sez. Soci COOP Pisa.

Hanno aderito: A gusto libero; Acli; Africa Insieme; Al Alif; ANPI Sez. di Cascina; ANPI Sez. CGIL Pisa; ANPI Sez. di Navacchio; ARCI 690 – Progetto Saharawi Cascina; Art.34; Atena balli greci in Toscana; Banca del tempo; Banca Etica; Casa della Donna di Pisa; Cascina Solidale; Centro Gandhi; Centro Nuovo Modello di Sviluppo; Circolo Arci Putignano; Circolo Arci Rinascita; eee – energia ecologia economia; El Comedor Estudiantil Giordano Liva; Emergency Pisa; Facciamo Insieme; FISAR delegaz. storica di Pisa; Focolari; Fratelli dell’uomo; Greenpeace; Il Chicco di Senape; La Rosa Bianca; L’Altro diritto-Pisa; Legambiente; LuPi – Assoc. dei Lucani a Pisa; Makedonia Pisa; Metis; Oxfam Italia Intercultura; Periphèria; Presidio Libera Libero Grassi Cascina; Progetto Rebeldia; Salus; Rete degli Studenti Medi Pisa; Scout Cngei Pisa; Scuola Mondo di San Giuliano Terme; Un ponte per; Un sorriso per il Burkina; UDU- Unione degli Studenti; USB

VN:F [1.9.22_1171]