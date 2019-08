Joe Jackson all’Estate Fiesolana – Report, photogallery e video

Un altro sold-out per l’Estate Fiesolana per l’unica data italiana del “Four decade tour” di Joe Jackson

29 Luglio 2019, di Michele Faliani

Unica data italiana per Joe Jackson nel bellissimo Teatro Romano di Fiesole, e ancora un sold-out per l’Estate Fiesolana che davvero non perde un colpo.

Joe Jackson fa un po’ impressione appena sale sul palco, forse un uso eccessivo di botox o un numero troppo alto di interventi estetici, ma appena attacca a cantare fa correre un brivido lungo la schiena: la voce è identica ai tempi in cui i suoi video ci facevano compagnia nei lunghi pomeriggi di Videomusic, davvero impressionante. E poi ha con se tre musicisti che tirano come dei dannati. Sia quando c’è da percorrere i sentieri più raffinati degli album degli anni ’80 (“Real men”, “Another world”, “You Can’t Get What You Want (Till You Know What You Want)”, a metà della quale un black out su mezza Firenze costringerà la band a 15 minuti di pausa forzata) che quando c’è da pestare per eseguire i pezzi quasi punk dei primi album: “I am the man” e “Got the time” (quest’ultima purtroppo interrotta dal secondo black out) sono entrambe due 2/4 che potrebbero essere scambiate per classici dei Jam, e sono forse i pezzi che strappano più applausi. Nel bis c’è ovviamente spazio per il manifesto Jacksoniano “Steppin’ out”, suonata con gli strumenti originali del 1982 (fra cui la Korg KR-55 Rhythm 55, la drum machine usata per le registrazioni), che a distanza di 37 anni si conferma come una delle canzoni simbolo non solo degli anni 80. In definitiva un gran bel concerto, anche quando Joe ha proposto le canzoni dei lavori più recenti, che anche se non hanno le invenzioni e il sapore dei dischi più vecchi mantengono una classe infinita. Nice job, Joe, ci vediamo per il tour dei 50 anni.

Grazie a bitconcerti e all’Estate Fiesolana per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

Alchemy One More Time Is She Really Going Out With Him? Another World Fabulously Absolute Strange Land Goin’ Downtown Real Men Invisible Man It’s Different for Girls Fool Sunday Papers You Can’t Get What You Want (Till You Know What You Want) Ode to Joy I’m the Man

Encore: Steppin’ Out Got the Time

La photogallery del concerto:

Un estratto video della serata:

