Nosaj Thing sul palco del Lumière Venerdì 25 Ottobre

Il musicista californiano si ferma a Pisa per una delle due date italiane del tour europeo

22 Ottobre 2019, dal Lumière

La musica di Nosaj Thing, alias Jason Chung, ha sempre avuto una complessità particolare, è sempre stata un labirinto di dualità. Una ricchezza di riferimenti, di emozioni e di stati emotivi rara davvero, soprattutto se si guarda a quello che è il suo ceppo musicale d’origine, l’hip hop, di solito molto “concreto”. Lui però ha sempre voluto guardare avanti, fare un passo in più – anzi, spesso è più giusto parlare di un “passo a lato”: un passo cioè verso un mondo fatto di emozioni, di sorprese, di poesia, di grazia, non solo di forza ritmica e funk (che peraltro non mancano di sicuro). Una crescita continua, scandita da quattro album (“Drift”, 2009; “Home”, 2013; “Fated”, 2015; “Parallels”, 2017) e da collaborazioni importanti (giusto qualche esempio: una della prime hit di Kendrick Lamar, “Cloud 10”, musicalmente è farina del suo sacco, così come “Paranoia” di Chance The Rapper o il classico di Kid Cudi “Man On The Moon”).

Non ha mai voluto seguire la strada più semplice, Nosaj Thing. Non ha mai cercato il successo sicuro, non ha mai cercato scorciatoie facili, non ha mai cercato scelte più funzionali più alla propria carriera piuttosto che alla propria libertà artistica. Questo gli ha permesso di dare vita ad una musica libera, dove le architetture di matrice hip hop si adagiano su panorami cinematici non convenzionali o mutano in geometrie più marcatamente da dancefloor; soprattutto, questo gli ha permesso di diventare in modo molto naturale un artista di culto assoluto a livello planetario, uno dei beatmaker più apprezzati trasversalmente (da notare ad esempio il forte legame artistico con Kazu Makino dei Blonde Redhead). Libertà musicale totale, la sua. Con un grande rispetto delle radici dell’hip hop, ma con una sensibilità e una apertura mentale fuori dal comune.

Uno di quegli artisti davvero difficili da incontrare, e di cui – se si ama davvero la musica e non solo il circo dello show biz – è facilissimo (per non dire inevitabile) innamorarsi.

Emozione vs. Tecnologia

Anima vs Macchina

Bellezza vs Dissonanza

Distopia o paradiso?

Amore o Rimpianto?

Nostalgia vs. Adesso

Paranoia o Accettazione

Questi sono solo alcuni dei dualismi che Jason Chung esplora in Parallels, il quarto album prodotto sotto il suo noto moniker Nosaj Thing. L’album rappresenta il lavoro più eclettico, ma allo stesso tempo più vitale dell’acclamato producer/musicista/performer di Los Angeles. In quanto tale, Nosaj Thing considera Parallels come una sorta di rinascita salvifica. Le dinamiche di un album consapevolmente elusivo prendono vita da ciò che Chung stesso definisce una crisi d’identità musicale e personale.

Venerdì 25 Ottobre 2019

NOSAJ THING in concerto @ Lumiere

Pre e aftershow con BAUD

Ingresso posto unico in piedi € 15 intero

LINK PREVENDITE: https://bit.ly/2N5duZQ

