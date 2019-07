Presentata la stagione teatrale del Cinema Teatro 4 Mori

Si è svolta Sabato 29 Giugno la Conferenza Stampa per la Stagione Teatrale del Cinema Teatro 4 Mori, diretta da Emanuele Barresi.

30 Giugno 2019, di Simonetta Ottone

L’apertura è prevista per il 6 Novembre (anche se il botteghino è già aperto!) con LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni (regia di P.Valerio e F.Niccolini); il cast include, oltre ad Amanda Sandrelli, nomi della storica Compagnia Teatrale Arca Azzurra, da sempre residente in Toscana, al teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa (FI). Un inizio simbolico, che vede in scena l’opera di un “gigante”, Carlo Goldoni, profondamente legato alla Città di Livorno.

Si continua il 19 Dicembre con VIKTOR UND VIKTORIA, commedia con bravissimi attori in ensamble con Veronica Pivetti (regia del livornese Emanuele Gamba).

Il 14 Gennaio DARIO BALLANTINI si misurerà con PETROLINI, con la regia di Massimo Licino.

Il 27 Febbraio è la volta di COUS COUS KLAN, di Carrozzeria Orfeo (regia di G. Di Luca, Setti, Tedeschi), che daranno vita ad uno spettacolo originale, dal sapore dolceamaro, ove un linguaggio raffinato sa essere così colto da risultare comprensibile a tutti.

Il 10 Marzo va in scena CASALINGHI DISPERATI di C.Berni e G.Polito, con Nicola Pistoia (regia di Diego Ruiz) e il 25 Marzo NON E’ VERO MA CI CREDO di Peppino De Filippo, con Enzo Decaro, regia Leo Muscato.

La buona notizia è che anche quest’anno la programmazione teatrale del Teatro 4 Mori investe nel Teatro, inteso come incontro di linguaggi e maestranze: si parla di spettacoli con autori, attori, danzatori, costumi, scenografie, regie. La scelta di campo del Direttore Emanuele Barresi è quella di riaffermare l’importanza del Teatro in ogni sua parte, come progetto d’insieme di più professionisti che lavorano ad un progetto comune, quello della Compagnia e della qualità professionale dello spettacolo.

Tra le altre belle notizie è previsto (fuori abbonamento) un frizzante ritorno all’Operetta: Giovedì 6 Febbraio è in programma LA VEDOVA ALLEGRA di F.Lehar con la Compagnia Italiana di Operette, per la regia di F.Trevisan.

Infine, sempre fuori abbonamento, il 2019 chiuderà in festa, con il GRANDE SPETTACOLO DI CAPODANNO, a cura di Compagnia degli Onesti (info: compagniadeglionesti@libero.it)

VN:F [1.9.22_1171]