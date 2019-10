TedX sbarca al The Cage: il talk culturale su creatività e innovazione

Il Teatrino di via del Vecchio Lazzeretto si prepara a mostrare il suo lato più dinamico: per la prima volta ospiterà il TEDx, il format di talk americano la cui parola d’ordine è innovazione. Proprio questo il tema degli speeches, insieme alla creatività: tanti ospiti per un dibattito sano e pieno zeppo di idee e cultura

“Guardare avanti” è un dogma che il The Cage ha fatto pilastro della propria filosofia fin dalla fondazione. La scoperta del futuro è anche la prerogativa di TEDx Livorno, la branca labronica del format di talk e speeches di conferenze nato nella Silicon Valley, in California. Il matrimonio, quindi, non poteva che essere dei più rosei: ecco che quindi in via del Vecchio Lazzeretto sbarca giovedì 17 ottobre “TEDxLivornoSalon: Creatività & Innovazione”. Un appuntamento che esce dagli schemi del concerto o dello spettacolo sul palco del Teatrino, e che vede nei dibattiti politici sulle elezioni amministrative del 2019 un piccolo precedente, che ha “arato” il terreno per questo interessante happening: quattro ospiti speciali chiamati ad alternarsi sul palco per illuminare la platea sui temi, appunto, del lavoro innovativo per il futuro e sull’importanza di avere una mente attiva e creativa. La “direzione” dell’evento è affidata a Uni Info News, e in particolare al moderatore Lamberto Frontera, che avrà il compito di orchestrare la serata e prendere domande dal pubblico, rivolgendo poi agli ospiti anche quelle che già è possibile lasciare in anticipo sui canali di Uni Info News.

“TEDxLivornoSalon: Creatività & Innovazione”, patrocinato dal Comune di Livorno, vedrà quindi partecipare insieme e con interventi singoli sul palco Toto Barbato (direttore artistico e fondatore ass. culturale The Cage), Andrea Malizia (direttore operativo Laboratorio di Neuroscienze Intesa Sanpaolo Innovation Center), Andrea Arienti (AD 3DNextech Srl) e Armando Persico (“Education and Development” di Junior Achievement Italia e Global Teacher Prize 2017): un quartetto importantissimo, da cui prendere ispirazione per modellare il proprio futuro e “guardare avanti”, e un evento di punta che fa del The Cage luogo di incontro culturale definitivo nella città di Livorno, dove si può imparare e confrontarsi in armonia e con intelligenza. Si partirà alle ore 21: la partecipazione all’evento è gratuita, tuttavia per prendervi parte è necessario prenotare il proprio posto online(The Cage, Uni Info News, TEDx Livorno)fino al raggiungimento del “soldout”.

info@thecagetheatre.it – Cageline 392 8857139

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, TUTTAVIA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxlivornosalon-creativita-innovazione-72363209307

