Giorgio Panariello al Teatro Goldoni di Livorno: Report e photogallery

Giorgio Panariello e il suo spettacolo “La favola mia” trionfano al Goldoni di Livorno

26 Febbraio 2022, di Michele Faliani

Ogni singolo posto della platea ed ogni palco del teatro occupato da uno spettatore: è stato questo il colpo d’occhio che il Goldoni regalava mentre Panariello, emozionato e felice, camminava su e giù per il palco presentando il suo nuovo spettacolo “La favola mia”. Un percorso di risate attraverso quasi tutti i suoi celebri personaggi, ma anche un viaggio attraverso gli episodi della sua vita (anche privata) che lo hanno portato ad essere uno degli stand-up comedian, oltre che attore, più amati dal pubblico. Una serie di monologhi irresistibili incentrati sulle manie degli italiani, sui social network, sui tempi che cambiano, ma anche un bellissimo ricordo sui nonni che lo hanno cresciuto, sul fratello conosciuto troppo tardi e sugli inizi della sua carriera; e poi, l’immancabile e perfetto Renato Zero, Mario il bagnino, il PR della discoteca Kitikaka di Orbetello, oltre a una inaspettata, bella e sentita interpretazione di “L’infinito tra le dita” di Franco Simone, che ha messo in mostra anche le doti canore del Giorgione nazionale. Insomma, uno spettacolo assolutamente imperdibile che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico livornese. Se ve lo siete perso, sappiate che Panariello sarà in tour fino a fine marzo e che qualche altra data sarà nei teatri della Toscana. Siete in tempo a rimediare.

Grazie a Live Emotion Group e a Friends & Partners per l’ospitalità.

La photogallery dello spettacolo: