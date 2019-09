29 Settembre – 6 Ottobre 2019, Settimana della Danzamovimentoterapia

Torna nella Quarta Edizione la Settimana della DanzaMovimentoTerapia APID®, dal 29 Settembre al 6 Ottobre: tante le iniziative in programma e tantissime le realtà coinvolte!

25 Settembre 2019, di Simonetta Ottone

Si inizierà DOMENICA 29 SETTEMBRE con Il FLASHMOB della DanzaMovimentoTerapia: tutto fuori è caos e frenesia, dimenticanza di sé e degli altri. Le danzamovimentoterapeute italiane (e colleghi) inviteranno al silenzio e all’ascolto. Ci guarderemo l’una nell’altro con un augurio: FERMATI, ASCOLTA, DANZA.

È questo che fa la DANZAMOVIMENTOTERAPIA: ci fa ricordare di noi, e di quanto sia importante investire sulla Centralità della Persona, nel nostro lavoro e nella testimonianza che portiamo nei vari ambiti della Società. Investire quindi nella COMUNITA’, in un progetto di Cura che coinvolge e mette in dialogo il mondo dell’Arte, dell’Educazione, della Salute.

Anche in questa Edizione continueremo a parlare di ciò che il nostro lavoro smuove innanzitutto nelle persone, nelle realtà e nei molteplici settori ove viene applicato.

Avremo ancora l’opportunità di misurarci, in modo originale, con la realtà delle varie regioni e dei territori e mettere in risalto un lavoro locale che si collega e si inserisce in un respiro nazionale, con possibilità di confronto con la realtà europea, all’interno delle nostre specificità.

APID® da più di venti anni rappresenta in Italia questa sintesi straordinaria, svolgendo un’azione di avanguardia costante, in rapporto alle istituzioni e ai vari settori dell’Educazione, Riabilitazione, Prevenzione, Ricerca.

Il paese risponde a questo momento di connessione vera, reale, dal vivo, irripetibile.

Tantissime le località e le città che si mobilitano: da Reggio Calabria a Torino, da Palermo a Milano, da Napoli a Livorno, Genova, Vercelli, Venezia, Ascoli Piceno, Roma, Frosinone, Ragusa, Catania, Rivoli, Firenze, Vicenza, Bari, Perugia, Parma, Modena, Como, Siracusa, Bergamo, Grosseto, Padova, Novara, Monza, Foligno, sono solo alcune delle Città unite nella SETTIMANA DELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA APID® 2019!

Una manifestazione che assurge ad auspicio e invito a ritrovare il volto più autentico del nostro paese, in tutti i suoi “pezzi, belli e diversi”, per svuotarlo dalla paura e riempirlo di speranza!

La Quarta Edizione di LA SETTIMANA DELLA DMT APID®, dal 29 Settembre al 6 Ottobre 2019 partirà dalla Toscana, nello specifico da Livorno con il sostegno ed il patrocinio del Comune labronico.

Previsto un INCONTRO APERTO DI DANZAMOVIMENOTERAPIA RIVOLTO A TUTT* Sabato 28 Settembre ore 11 in Via della Bassata 6 e Martedì 1 Ottobre INCONTRO APERTO A OPERATORI AMBITO PSICOCORPOREO in Via Bonaini 7, in collaborazione con OAMI Livorno (info www.simonettaottone.it/danzarte/).

