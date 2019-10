3 Ottobre: al via dal Viper di Firenze il tour dei Marlene Kuntz

30 Settembre, da Le Nozze di Figaro Il tour celebra 30 anni di attività e 20 anni dall’uscita dell’album “Ho ucciso paranoia”. I biglietti (posto unico 27 euro) sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.ticketone.it. Per chi lo desidera ci sono poi i biglietti speciali “MK total experience” – massimo 50 per data, 71,31 euro – che consentono di assistere al soundcheck, incontrare Cristiano Godano e compagni e portarsi a casa un pass laminato e un poster autografato. Non è tutto. A breve verrà pubblicato il primo disco da solista di Cristiano Godano, che dichiara “Ci ho iniziato a lavorare due anni fa, con calma. In primavera, in accordo coi tempi e i programmi di MK, ho fatto le registrazioni, in questa pausa estiva forzata ci ho rimesso testa e ora ho definitivamente chiarito a me stesso che ne sono molto fiero”. Chi sceglierà la “MK total experience” potrà ascoltare in anteprima due brani dell’album.

Marlene Kuntz 30 : 20 : 10 MK² tour (in aggiornamento)

03.10 FIRENZE, Viper

04.10 FONTANETO D’AGOGNA (NO), Phenomenon,

05.10 CESENA, Vidia

10.10 ROMA, Orion

11.10 PERUGIA, Afterlife

12.10 PARMA, Campus Industry

18.10 TREZZO S/ADDA (MI), Live Club

19.10 PADOVA, Hall





