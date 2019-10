Al Lumière di Pisa arrivano i Comet Is Coming, giovedì 24

Il jazz d’avanguardia di Shabaka Hutchins nel concerto organizzato in collaborazione con Pisa Jazz e Music Pool

22 Ottobre 2019, di Michele Faliani

Sono nati per caso nel 2015, e da allora hanno alle spalle un Ep e un album che hanno conquistato la critica. Si chiamano Comet Is Coming, e sono formati da l tastierista Dan Leavers (soprannominato Danalogue The Conqueror a causa della sua mania per i sintetizzatori analogici), dal batterista Max Hallett e soprattutto dal sassofonista Shabaka Hutchins, membro fondatore di altre band molto quotate come Shabaka and the Ancestors e Sons Of Kemet, e un passato come collaboratore della Sun Ra Arkestra.

Non è facile definire la loro musica: se è vero che ci sono tanti elementi che rimandano al jazz nelle loro composizioni, il sax di Hutchins può ricordare l’afrobeat di Fela Kuti o le atmosfere di John Coltrane. I synth di Leavers e la batteria di Hallett spesso portano verso l’elettronica, altre verso mondi lontani come quello dell’hard rock o della psychedelia.

Quello che è certo è che più che un concerto, quello dei Comet Is Coming sarà più un viaggio dentro sonorità evocative e trascinanti.

Giovedì 24 Ottobre 2019

THE COMET IS COMING in concerto @ Lumiere

Pre e aftershow con Pzzo & ANDREA MI dj

Ingresso posto unico in piedi

€ 15 intero / € 10 ridotto studenti + dp

LINK PREVENDITE: https://bit.ly/2mhc9FP

VN:F [1.9.22_1171]