Alvaro Soler al Castiglioncello Festival – Report e photogallery

Enorme successo per Alvaro Soler e la sua banda al Castiglioncello Festival

8 Agosto 2018, di Michele Faliani

E dopo il sold out con Enrico Brignano di martedì sera, è arrivato il primo concerto dell’anno per il Castiglioncello Festival. Il risultato è stato simile: enorme successo anche per Alvaro Soler, con migliaia di giovani e giovanissimi a ballare sottopalco. Niente poltrone, come è obbligatorio negli spettacoli in cui impossibile stare fermi, e pubblico indemoniato per la tappa toscana del “Mar de Colores Tour”. Sul palco insieme all’artista catalano, ben 8 musicisti, che hanno supportato l’autore di “Sofía” in maniera impeccabile. Una dopo l’altra si sono alternate praticamente tutte le canzoni dei due album di studio di Alvaro (“Eterno agosto” del 2015 e “Mar de colores” dello scorso anno), una serie di irresistibili canzoni dal sapore smaccatamente latino, fra luci coloratissime, coriandoli sparati verso il pubblico, e tanto divertimento. Il delirio assoluto, ovviamente, è stato raggiunto con i tormentoni “La cintura” e “Sofía”. Il classico concerto estivo che non ha certo deluso le migliaia di paganti che hanno affollato il giardino di Castello Pasquini.

Grazie a LEG srl, a Indipendente Concerti e allo staff del Castiglioncello Festival per l’ospitalità.

La scaletta del concerto:

No te vayas

Puebla

La libertad

Ella

Au au au

El mismo sol

Volar

Yo contigo, tú conmigo

Te quiero lento

Libre

Animal

Niño perdido

Cuando volverás

Esperándote

Agosto

Loca

Histérico

Tengo un sentimiento

La cintura

Encore:

Encore: El camino

Bonita

Sofía

La photogallery del concerto:

