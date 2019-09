Antonello Venditti al Castiglioncello Festival – Report e photogallery

Migliaia di persone hanno invaso il giardino di Castello Pasquini per il concerto di Antonello Venditti

25 Agosto 2019, di Michele Faliani

Una platea impressionante, con più di 3000 persone, per un concerto che alla fine è stato più un atto collettivo di amore per la musica italiana e per alcune delle sue pagine che hanno fatto storia. 28 canzoni, 3 ore e mezzo di show, fra un brano e l’altro una serie di aneddoti sulla sua vita e sul tempo speso con Francesco, Lucio, Pino, i suoi musicisti e Lilly, il liceo Giulio Cesare e uno degli album più importanti degli ultimi 40 anni (“Sotto il segno dei pesci”, eseguito per intero e seguendo la stessa scaletta del disco): Antonello Venditti ha conquistato il Castiglioncello Festival (giunto alla serata finale della sua seconda riuscitissima stagione) con una serata memorabile, spaziando in un canzoniere che da spazio a 47 anni della nostra vita e canzoni storiche come “Lilly”, “Compagno di scuola”, “Notte prima degli esami” e “Stella”, fino al gran finale con gli hit degli anni 80 “In questo mondo di ladri” e “Benvenuti in paradiso” che hanno fatto alzare tutti dalle poltroncine (Vip compresi). In mezzo tutto “Sotto il segno dei pesci”, l’album che nel 1978 segnò suo malgrado uno dei momenti più bui della storia contemporanea italiana (fu pubblicato una settimana prima della strage di Via Fani), eseguito con gli Stradaperta, la band che partecipò alle sessions originali. Un Venditti in forma superlativa, un concerto grandioso con una scaletta sogno. Adesso a sognare tocca a me: nel 2022 cadrà il 50mo anniversario dell’esordio di Venditti e De Gregori (“Theorius campus”, per chi non lo sapesse). Antonello, la fai una telefonata a Ciccio e iniziate a provare per un tour insieme?

La setlist del concerto:

Raggio di Luna

I ragazzi del Tortuga

Giulio Cesare

Piero e Cinzia

Peppino

Stella

Non so dirti quando

Lilly

Compagno di scuola

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

Sotto il segno dei pesci

Francesco

Bomba o non bomba

Chen il Cinese

Sara

Il telegiornale

Giulia

L’uomo falco

Dimmelo tu cos’è

Dalla pelle al cuore

Unica

Che fantastica storia è la vita

Amici mai

Alta marea

Benvenuti in paradiso

In questo mondo di ladri

Encore:

Encore: Ricordati di me

