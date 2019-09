Bandabardò al Summer Knights – Report e photogallery

Altra serata di grande successo per il Summer Knights di Pisa, con quasi duemila persone a fare festa con la Bandabardò

16 Settembre 2019, di Michele Faliani

Superati i 25 anni di attività, la mitica Bandabardò prosegue la sua inarrestabile attività live salendo sul palco del Summer Knights, il festival in Piazza dei Cavalieri che fa parte di PisÆstate. La risposta del pubblico, come sempre quando si parla della band di Erriquez e Finaz, è stata ottima: quasi 2000 persone di tutte le età, famiglie intere a saltare sottopalco e a cantare a squarciagola canzoni come “Filastrocca 2” o “Briganti”, che ormai sono veri e propri inni della banda e dei loro fans. E poi “Ao?!”, “L’estate paziente” e “Vento in faccia”, che continuano a dimostrare quanto il folk-rock della band fiorentina sia in grado di divertire e allo stesso tempo far riflettere, con testi intelligenti e impegnati. Insomma, della Bandabardò ci saranno, minimo, altri 25 anni.

Grazie a LEG srl e a OTRLive per l’ospitalità.

La photogallery del concerto:

