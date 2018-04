Casa delle Donne Viareggio, mozione in regione Toscana: “Sì al mantenimento della storica sede. La Regione si impegni”

11aprile 2018 redazione Lucca

La Casa delle donne di Viareggio è un simbolo ed un presidio fondamentale anche per il coordinamento TOSCA, rappresenta un punto di riferimento per l’affermazione dei diritti e contro la violenza, in collegamento con le istituzioni territoriali locali e regionali, con attività di sensibilizzazione e di aiuto alle donne per uscire dalla violenza.

“Dichiaro il voto favorevole mio e del gruppo Forza Italia alla mozione con cui si impegna la giunta regionale a scongiurare lo spostamento della Casa delle Donne di Viareggio dalla sua storica sede. Conosco la struttura personalmente anche per averla visitata recentemente e so bene in che misura costituisca un punto di riferimento, e non a caso. Da parte del Comune di Viareggio esistono motivazioni legate a un bilancio difficoltoso che hanno spinto a mettere in vendita quelle strutture, che si trovano in posizione commercialmente appetibile. Per parte nostra, però, troviamo importante che la Regione inviti il Comune di Viareggio a mantenere la struttura in questa storica sede, magari procedendo con altre differenti alienazioni. Per questo motivo esprimiamo il nostro voto favorevole.”