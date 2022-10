Counting Crows alla Tuscany Hall – Report e photogallery

Il ritorno dei Counting Crows in una Tuscany Hall caldissima e vicina al sold-out

11 Ottobre 2022, di Michele Faliani

Che bello ogni tanto assistere ad un concerto senza laser, senza luci fantascientifiche e senza scenografie disegnate da architetti milionari; ed ascoltare musica vera, reale, senza autotune e senza computer, senza drum machines o sequencers. Sul palco dei Counting Crows è tutto autentico, compreso il look di Adam Duritz e soci, che come tutti noi hanno perso un po’ di capelli ed hanno aumentato i chili e le rughe. Tutto perfetto, fin dal (purtroppo) breve set di apertura di David Keenan, cantautore irlandese che ha scaldato la platea con il suo eccellente cantautorato e con la sua calda e potente voce che a tratti ricorda quella di Rufus Wainwright. A novembre uscirà il suo album, e ci troverà pronti a lasciarci conquistare.

Quando i Crows salgono sul palco tutte le poltrone della platea sono ormai occupate, e l’inizio di “Speedway” lascia subito intendere che la voce di Duritz è quella di 30 anni fa, e che la loro voglia di suonare è rimasta immutata. La hit mondiale “Mr. Jones” arriva per terza in scaletta, e da quel momento è difficile tenere fermi i piedi: si susseguono “Omaha, “Washington Square” in versione acustica, una bellissima versione di “Friend of the devil” dei Grateful Dead che esaltano il pubblico fiorentino ed i numerosi statunitensi arrivati alla Hall. Agli immancabili bis, conclusi con la ballad “Holiday in Spain”, si rompono tutti gli schemi ed il pubblico si riversa in piedi sottopalco a ballare e a cercare di recuperare plettri, bacchette, scalette e tutto quello che potrà fare compagnia ad un concerto bello e genuino come non se ne vedevano tempo. I Counting Crows sono tornati, teniamoci pronti ad altre serate esaltanti come questa.

Grazie a bitconcerti e a Live Nation per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

1. Speedway

2. Come Around

3. Mr. Jones

4. Black & Blue

5. Butterfly in Reverse

6. Omaha

7. Recovering the Satellites

8. Palisades Park

9. Hard Candy

10. Washington Square

11. Colorblind

12. Friend of The Devil (Grateful Dead cover)

13. Tall Grass

14. Elevator Boots

15. Angel of 14th St.

16. Bobby & The Rat Kings

17. Rain King

18. A long December

Encore:

19. Round Here

20. Hangin’ Around

21. Holiday in Spain

La photogallery del set di Kevin Keenan:

La photogallery del concerto dei Counting Crows: