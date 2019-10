Da Rotterdam al Caracol, Sabato 26 Ottobre concerto dei Lewsberg

Secondo tour italiano per la band olandese – Ad aprire il concerto sarà la band pisana Otakusuite

22 Ottobre 2019, da Tico Magne

Rotterdam è la home town dei Lewsberg. Ma il fil rouge che li lega alla New York 60es dei Velvet Underground è forte. Una composizione sporca e diretta, viscerale, terribilmente bella. Per amanti di The Feelies, Parquet Courts, Modern Lovers, Nap Eyes, Ultimate Painting e Television. Il loro terzo album omonimo, pubblicato qualche mese fa, ha ricevuto recensione entusiastiche su magazines come Mojo, Brooklyn Vegan e Gigwise.

Ad aprire il concerto gli Otakusuite, band che nasce sui colli pisani dall’incontro fra Dario Donati, Marcos Rovini e Elia Petrosino sotto il nome di “Questionmarks”. Nel 2015 pubblicano il primo EP “La danza del sole”. Nel 2016 vincono il contest “SOMS Experience” dedicato alle band emergenti. Condividono il palco con band come Ecstatic Vision, Il Segno del Comando, Kint, Nudist, Addio Prust, e nel 2018 decidono di cambiare il nome dell’ensemble in Otakusuite. Nello stesso anno registrano il primo LP “Eggs” in imminente uscita per Argonauta Records.

Il suono della band spazia tra progressive, stoner, post-rock e psichedelia, una miscela insolita servita rigorosamente in salsa strumentale.

LEWSBERG (OLANDA) LIVE@Caracol Contemporanea Casa del Popolo

Sabato 26 ottobre ore 22

Via Cattaneo 64 – Pisa

Ingresso 5€ Riservato Soci ARCI

Opening OTAKUSUITE

A seguire Stopmakingsensible dj

