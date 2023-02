Deniz Tek alla Bottega 26 di Poggibonsi – Report e photogallery

Birra, sudore e chitarre elettriche: Deniz Tek infiamma la Bottega 26

25 Gennaio 2023, di Michele Faliani

Fa un freddo boia a Poggibonsi, e inizia anche a piovere. Ma in mezzo alla zona industriale della cittadina c’è una sorta di oasi nel deserto, un locale caldo e intimo che ha il potere di farti sentire immediatamente a casa tua. Si chiama Bottega 26, e ci siamo entrati per la prima volta (e scommettiamo che non sarà l’ultima) per assistere al concerto di uno degli eroi del garage rock australiano, mister Deniz Tek, e della sua banda. I Radio Birdman sono stati una delle band più seminali di quel periodo in cui il rock down under sfornava un capolavoro dietro l’altro, e quindi eccoci qua ad attendere Deniz e la moglie Anne, insieme al basso di Bob Brown e ai tamburi di Keith Streng, che giusto pochi mesi fa abbiamo visto a Pisa nelle vesti di chitarrista dei Fleshtones. Qundici minuti dopo la mezzanotte il quartetto sale sul palco, accende gli ampli e partono le note di “Oh well” dei Fleetwood Mac, per un inizio incendiario di un set irresistibile. Presenti in scaletta, ovviamente, molte canzoni dei Radio Birdman alternate a quelle del recentissimo passato di Tek, fino ad arrivare a qualche estratto dell’ultimo album “Long before day”, uscito pochi mesi fa. Tek e soci vanno che è un piacere, tra riff di chitarra fuzzata e canzoni irresistibili che spaziano dal garage al punk al blues più sporco. C’è anche tempo per una cover degli Stooges e per una curiosa esecuzione del tema della Pantera Rosa, per 80 minuti incendiari e intensi. Un concerto perfetto in una serata perfetta. Grazie Mr. Tek, alla prossima.

Grazie allo staff di Bottega 26 per l’accoglienza e per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

1. Oh Well (Fleetwood Mac cover)

2. Smith and Wesson Blues (Radio Birdman song)

3. Can of Soup

4. Pine Box

5. Brother John (Visitors song)

6. Snake (Radio Birdman song)

7. Long Before Day

8. Ballad of Chief Joseph

9. Truck for Christmas

10. The Pink Panther Theme (Henry Mancini cover)

11. Big Accumulator (Big Reduction song)

12. John Henry’s Hammer

13. Prison Mouse

14. Breaks My Heart (Radio Birdman song)

15. Hand of Law (Radio Birdman song)

Encore:

16. I Need Somebody (Iggy and The Stooges cover)

17. Eddie Would Go

18. Aloha Steve & Danno (Radio Birdman song)

La photogallery del concerto: