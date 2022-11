Edda al Lumière – Report e photogallery

Grandissimo concerto di Stefano “Edda” Rampoldi al Lumière

11 Novembre 2022, di Michele Faliani – Foto di Martina Ridondelli e Michele Faliani

Confesso che ero stanchissimo la sera del concerto di Edda, e stavo quasi far vincere la pigrizia rimanendo a casa sul divano, ché tanto la mia amica e collega Martina era già pronta con la sua Nikon a testimoniare la serata. Poi la chiamata di un amico mi avvertiva che ci sarebbe stato anche lui al concerto, e che c’era tempo anche per una cenetta veloce dalle parti delle Vettovaglie prima dello spettacolo; non avrei potuto fare scelta migliore che prendere il mio fidato scooter ed andare a Pisa, perché oltre a un ottimo piatto da “Primo” mi sono gustato uno dei concerti più ganzi degli ultimi tempi. Edda (cioè Stefano Rampoldi, un passato nei Ritmo Tribale e un presente luminoso fatto di 6 album da solista e uno insieme a Gianni Maroccolo, produttore dell’ultimo “Illusion”) fa già sorridere appena entra sul palco, con la t-shirt con logo Umbro e la scritta ‘Marchigiano’; poi attacca con “Mio capitano”, il cui primo verso recità “Non so se il sole mi protegge

O è il cazzo che ho in mano” e capisci subito di volergli un sacco di bene. Attitudine punk e spirito anarchico, in altre parole libero. Libero di cantare ciò che vuole, di scrivere versi come quelli di “Benedicimi” (“I rapporti sessuali sono rapporti un po’ strani, in un modo o nell’altro mi faccio sempre inculare”) o di eseguire ballate commoventi come “Lia” o di far ballare tutto il Lumière come quando esegue “Mademoiselle” o “Picchiami”. Insomma, un artista vero, di quelli che ci mettono un attimo ad entrarti sottopelle e non se ne vanno più. Ascoltatelo e scopritelo anche voi, non potrà farvi altro che bene.

Grazie al Lumière e a Locusta Booking per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

1. Mio capitano

2. Gurudeva

3. Lia

4. La croce viva

5. Alibaba

6. Carlo Magno

7. Trema

8. Vela Bianca

9. The Soldati

10. Edda

11. Ovidio e Orazio

12. Signora

13. Zigulì

14. Benedicimi

15. Picchiami

16. Spaziale

17. L’ignoranza

18. Stellina

19. Mademoiselle

20. Dormi e Vieni

Encore:

21. L’innamorato

La photogallery del concerto: