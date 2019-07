Edoardo Bennato al Numeri Primi Pisa Festival – Report e photogallery

Si è chiusa in una Piazza dei Cavalieri affollatissima la prima edizione del Numeri Primi Pisa Festival, sul palco il grande Edoardo Bennato

13 Luglio 2019, di Martina Ridondelli

Si è conclusa con lo splendido concerto di Edoardo Bennato e della sua band la prima edizione del Numeri Primi Pisa Festival, 5 spettacoli in 6 giorni nella bellissima Piazza dei Cavalieri (sarebbero stati 6 se un infortunio non avesse fermato il violinista armeno Ara Malikian). Quello di Bennato è stato un vero e proprio greatest hits dal vivo, cominciato con canzoni storiche come “Il gatto e la volpe” e “Sono solo canzonette” e proseguito per circa 2 ore con una serie impressionante di canzoni che hanno scritto buona parte della storia della canzone d’autore italiana, e che suonano ancora attualissime. “Vendo Bagnoli”, “Io che non sono l’imperatore”, “Cantautore” e tantissimi altri piccoli capolavori si sono susseguiti fino al gran finale di “Nisida”, con il pubblico sottopalco ad applaudire il proprio eroe. Un concerto sicuramente dal volto più rock di quello a cui abbiamo assistito a Firenze tempo fa, ma certo non meno riuscito.

Grazie al Numeri Primi Pisa Festival per l’ospitalità, ci vediamo nel 2020!

La scaletta del concerto:

Abbi dubbi

Il gatto la volpe

Sono solo canzonette

Il paese dei balocchi

Meno male che adesso non c’è Nerone

Mangiafuoco

L’isola che non c’è

Le ragazze fanno grandi sogni

È una macchina

Mastro Geppetto

Quando sarai grande

A Napoli 55 è ‘a musica

Vendo Bagnoli

La fata

La luna

Ogni favola è un gioco

Cantautore

Pronti a salpare

Rinnegato

Il rock di capitan Uncino

Encore:

Encore: Venderò

Io che non sono l’imperatore

Un giorno credi

In prigione in prigione

Encore 2:

Encore 2: Il mio nome è Lucignolo

Nisida

La photogallery del concerto:

