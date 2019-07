Eventi collaterali del MusArt 2019, ecco il calendario completo

Una serie di interessantissimi eventi fa da contorno ai concerti serali del Festival MusArt, ecco il programma completo

11 Luglio 2019, da MusArt Festival

A questa quarta edizione di Musart Festival Firenze – dal 13 al 24 luglio in piazza SS Annunziata – oltre alla mostra fotografica BECAUSE THE NIGHT e alle proiezioni dei documentari 33 GIRI – ITALIAN MASTERS prodotti da Sky Arte, si aggiungono altre iniziative a ingresso libero, i live di MUSICA DAL MONDO in piazza Brunelleschi, e due rassegne sempre a ingresso libero per cui è fortemente consigliata la prenotazione, vista la capienza limitata a soli 100 posti a sera: i concerti … E ADESSO TOCCA A ME all’ex Tipografia Istituto Geografico Militare con prenotazione online (http://www.bitconcerti.it/concerti-musart.html) e … E CHE BELLO IL MIO TEMPO”, testimonianze di musica e spettacoli a cura di Stefano Senardi sempre con prenotazione online (http://www.bitconcerti.it/e-che-bello-il-mio-tempo.html), il cui filo conduttore sarà la musica, di oggi e di ieri, vista attraverso gli occhi di session-men, organizzatori e firme storiche della critica: nel Chiostro di Levante in piazza Brunelleschi si parlerà di Woodstock e Parco Lambro, degli indimenticati concerti dei Pink Floyd a Venezia e di Bob Marley a San Siro, di De André e Vinicius De Moraes…

La prenotazione si potrà effettuare anche presso Boxoffice in Via delle Vecchie Carceri, 1 a Firenze.

MUSICA DAL MONDO

Dal 13 al 23 luglio

Piazza Brunelleschi – Foyer del Festival

Apertura caffetteria ore 17.00

Undici concerti a ingresso libero – ore 20.00

Sarà il nuovo foyer di questo “teatro a cielo aperto”. Per la prima volta gli organizzatori del festival decidono di recuperare un nuovo progetto di utilizzo delle aree adiacenti a Piazza SS. Annunziata. Questo permetterà di privilegiare un altro spazio della città per ospitare 11 concerti ad ingresso gratuito dal 13 al 23 luglio dalle ore 20. Sarà allestito un palco per una session di diversi generi musicali: è la rassegna dal titolo “Musica dal mondo” che anticipa i concerti in programma in Piazza SS. Annunziata

Sabato 13 luglio 2019 – ore 20.00

Whisky Trail (Irlanda)

Domenica 14 luglio 2019 – ore 20.00

To be confirmed

Lunedì 15 luglio 2019 – ore 20.00

Michelangelo Scardoglio Jazz (Italia)

Martedì 16 luglio 2019 – ore 20.00

Taharma (Spagna)

Mercoledì 17 luglio 2019 – ore 20.00

Kalian Thaat (India)

Giovedì 18 luglio 2019 – ore 20.00

Akro Batik (Balkan)

Venerdì 19 luglio 2019 – ore 20.00

Il Quartetto di Toscana Classica (Italia)

Sabato 20 luglio 2019 – ore 20.00

Perfidia (Cuba)

Domenica 21 luglio 2019 – ore 20.00

Fuentes (Africa)

Lunedì 22 luglio 2019 – ore 20.00

Pé No Chao (Brasile)

Martedì 23 luglio 2019 – ore 20.00

Enzo Mileo Quartet (Italia)

… E ADESSO CHE TOCCA A ME

Dal 15 al 19 luglio – ore 18.00

Ex Tipografia Istituto Geografico Militare – Via Cesare Battisti 12

Cinque concerti a ingresso gratuito con prenotazione presso Boxoffice (Via delle Vecchie Carceri 1) o su http://www.bitconcerti.it/concerti-musart.html

Prende in prestito il titolo della canzone di Vasco Rossi questa nuova sezione del festival. 5 concerti in una location suggestiva: la Ex Tipografia dell’Istituto Geografico Militare, spazio solitamente non aperto al pubblico, che coniuga lo stile industriale al liberty, dove si possono ammirare le vecchie macchine con le quali venivano stampate fino a qualche anno fa le carte geografiche. Protagonisti degli incontri cinque solisti che negli anni passati hanno accompagnato i grandi artisti ospiti del Musart.

Lunedì 15 luglio 2019 – ore 18.00

REDI HASA DUO

Violoncellista con Ludovico Einaudi al Musart 2016

Martedì 16 luglio 2019 – ore 18.00

JIMMY VILLOTTI TRIO

Per la prima volta al Musart 2019, chitarrista collaboratore di Paolo Conte

Mercoledì 17 luglio 2019 – ore 18.00

CARLO GUAITOLI

Pianoforte e direzione d’orchestra con Franco Battiato e Alice al Musart 2016

Giovedì 18 luglio 2019 – ore 18.00

GIUSEPPE SCARPATO TRIO

Da oltre 20 anni al fianco di Edoardo Bennato, chitarra solista e arrangiatore

Venerdì 19 luglio 2019 – ore 18.00

ANTHONY SIDNEY

Chitarrista dei Perigeo, Musart 2019

… E CHE BELLO IL MIO TEMPO

Dal 15 al 23 luglio – ore 18.30

Testimonianze di musica e spettacolo. Otto incontri a cura di Stefano Senardi nel Chiostro di Levante – Università degli Studi di Firenze – Piazza Brunelleschi 4, ingresso gratuito con prenotazione presso Boxoffice (Via delle Vecchie Carceri 1) o su http://www.bitconcerti.it/e-che-bello-il-mio-tempo.html

Citando il grande Fabrizio De Andrè, in questa nuova sezione del festival, il produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi ci conduce con ospiti d’eccezione in viaggi sospesi tra storia, musica e memoria.

Lunedì 15 luglio 2019 – ore 18.30

Evaporati in una nuvola rock

Il tour di Fabrizio De Andrè e PFM nei ricordi di Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, con Stefano Senardi

Martedì 16 luglio 2019 – ore 18.30

Tre giorni di pace, amore e musica

Sul prato di Woodstock c’era anche Mario Lovergine, designer con studio a Firenze e sotto il palco a fotografare c’era Amalie R. Rothschild, fiorentina di adozione. Protagonisti di questo incontro le foto di Amelie e il racconto di Mario. Sul palco anche Stefano Senardi e Marco Ferri

Mercoledì 17 luglio 2019 – ore 18.30

La festa del Redentore e altre storie

I Pink Floyd, gli U2, gli Eurythmics e cento altri nel racconto di Fran Tomasi, promoter di grandi eventi musicali, nel trentennale del concerto dei Pink Floyd a Venezia.

Con lui sul palco Enzo Gentile e Stefano Senardi

Giovedì 18 luglio 2019 – ore 18.30

Sex & Charlie & Rock ‘n roll

Creatore dello show business italiano negli anni settanta e poi anche importante editore musicale Francesco Sanavio ci racconta gli anni ruggenti tra contestazioni e grandi intuizioni. Con lui Marco Mangiarotti e Stefano Senardi

Venerdì 19 luglio 2019 – ore 18.30

Quando Vinicius mi raccontava…

Franco Fontana ha fatto conoscere agli italiani la musica brasiliana portando al Sistina di Roma tutti gli artisti più grandi, primo tra tutti Vinicius De Moraes. Ce li racconta insieme a Max De Tomassi e Stefano Senardi

Sabato 20 luglio 2019 – ore 18.30

Come S.Siro divenne la Scala del rock

Bob Marley 1980, Bruce Springsteen 1985; con questi due concerti evento si crea il mito di S.Siro. Ce li raccontano Mario Giusti, organizzatore locale, e Gino Castaldo.

Lunedì 22 luglio 2019 – ore 18.30

Via D’Azeglio, centro di Bologna, dove non si perde neanche un bambino…

Lucio Dalla e Bologna negli anni ottanta e novanta nei racconti di Bruno Sconocchia, manager di Lucio e bolognese di adozione. Sul palco con lui Ernesto Assante e Stefano Senardi

Martedì 23 luglio 2019 – ore 18.30

La musica in movimento

I Festival di Parco Lambro e l’addio in musica a Demetrio Stratos nei ricordi di Eugenio Finardi. Con lui sul palco Luca De Gennaro e Stefano Senardi

BECAUSE THE NIGHT

I grandi concerti a Firenze 2000/2009

Mostra fotografica a ingresso gratuito

Immagini dagli archivi di New Press Photo, Tania Bucci e Marco Borrelli

Da sabato 13 a martedì 23 luglio 2019 – orario 10/19 – ingresso libero

Istituto degli Innocenti – sala Bookshop – Piazza della Santissima Annunziata, 13 – Firenze

(Per gli spettatori di Musart Festival, nei giorni degli spettacoli, orario 20/21)

L’indimenticabile concerto di Bruce Springsteen allo stadio Franchi. Muse e Radiohead a piazzale Michelangelo, i Sigur Ros al Giardino di Boboli e Sting al Parco delle Cascine. Ma anche Lucio Dalla che suona sul Ponte Vecchio, Patti Smith per le strade del centro, Capossela alla Galleria dell’Accademia davanti al David di Michelangelo.

I grandi concerti fiorentini rivivono nella mostra “Because the Night” da sabato 13 a martedì 23 luglio all’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata a Firenze, nell’ambito del Musart Festival 2019.

A cura di Edoardo Zucchetti, la quarta edizione di “Because the Night” propone 50 scatti, gigantografie, poster, video originali e materiali promozionali di indimenticabili eventi musicali svoltisi a Firenze nel decennio 2000/2009. Le immagini sono tratte dagli archivi dell’agenzia New Press Photo e dei fotografi Tania Bucci e Marco Borrelli.

33 GIRI – ITALIAN MASTERS

Dal 15 al 23 luglio – alle ore 20 e alle ore 21

Docu-film, in collaborazione con Sky Arte

Chiostro di Levante Facoltà di Lettere – Piazza Brunelleschi

Ingresso libero per tutti, anche senza il biglietto per il festival

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano i documentari tratti dalla serie “33 Giri – Italian Masters”, in collaborazione con Sky Arte. Ogni sera ci sarà un doppio appuntamento per ritrovare storie, interviste e memorie dei grandi artisti.

Lunedì 15 luglio 2019

ore 20.00 – Fabrizio De André “Creuza De Ma”

ore 21.00 – Lucio Battisti “Il mio canto libero”

Martedì 16 luglio 2019

ore 20.00 – Paolo Conte “Paris Milonga”

ore 21.00 – Francesco Guccini “Radici”

Mercoledì 17 luglio 2019

ore 20.00 – Franco Battiato “La voce del padrone”

ore 21.00 – Giorgio Gaber “Far finta di essere sani”

Giovedì 18 luglio 2019

ore 20.00 – Pino Daniele “Terra mia”

ore 21.00 – Vasco Rossi “…ma cosa vuoi che sia una canzone”

Venerdì 19 luglio 2019

ore 20.00 – Ivan Graziani “Pigro”

ore 21.00 – Rino Gaetano “Mio fratello è figlio unico”

Sabato 20 luglio 2019

ore 20.00 – Fabrizio De André “Creuza De Ma”

ore 21.00 – Ivano Fossati “Lindbergh”

Lunedì 22 luglio 2019

ore 20.00 – Lucio Dalla “Com’è profondo il mare”

ore 21.00 – Lucio Battisti “Il mio canto libero”

Martedì 23 luglio 2019

ore 20.00 – Gianna Nannini “Latin lover”

ore 21.00 – Vasco Rossi “…ma cosa vuoi che sia una canzone”

Info Musart Festival Firenze

Dal 13 al 24 luglio – Piazza della Santissima Annunziata – Firenze

Ingresso da via de’ Servi – Biglietteria piazza Brunelleschi

Info tel. 055.667566 – www.musartfestival.it

Facebook: MusArt-Festival

