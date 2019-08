Ex-Otago all’Arena della Versilia – Report e photogallery

Gli Ex-Otago brillano nella notte torrida dell’Arena della Versilia

11 Agosto 2019, di Michele Faliani

Una temperatura tropicale e un nugolo di zanzare agguerritissime non hanno fermato i fans degli Ex-Otago, che in moltissimi hanno affollato l’Arena della Versilia per la tappa toscana del “La notte chiama Tour 2019). Parecchi i cambiamenti in scaletta rispetto al tour invernale che seguimmo alla Tuscany Hall di Firenze, a cominciare dall’iniziale “Mare” (tratta da “Marassi” del 2016, che sarà l’album più rappresentato in scaletta, anche più dell’ultimo lavoro “Corochinato”), bella ballad dalle atmosfere dilatate che serve a scaldare ancora di più la serata. Poi la band genovese alza il tiro, e con “Bambini”, “I giovani d’oggi” e “Gli occhi della luna” si inizia a scatenare il pubblico, che canta e balla con in mano gli immancabili smartphones. “Giorni vacanzieri” e “Tutto bene” provocano il delirio, una bella e delicata cover di “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André riporta la calma prima della tempesta finale, con “Quando sono con te” e i bis di “Solo una canzone” (il brano che gli Ex-Otago hanno portato in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo), “Ci vuole molto coraggio” e “Cinghiali incazzati”. Un altra bella prova per Carucci e soci, ormai una realtà del pop italiano e una delle band più amate dai ragazzi di tutta Italia.

Grazie a LEG srl e a Magellano Concerti per l’ospitalità.

La scaletta del concerto:

Mare

Bambini

I giovani d’oggi

Gli occhi della luna

Tu non mi parli più

Torniamo a casa

La notte chiama

Giorni vacanzieri

Tutto bene

Costarica

Stai tranquillo

Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De André cover)

Questa notte

La nostra pelle

Quando sono con te

Encore:

Encore: Solo una canzone

Ci vuole molto coraggio

Cinghiali incazzati

La photogallery del concerto:

