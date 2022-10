Fiorella Mannoia al Goldoni di Livorno – Report e photogallery

Si chiude con l’ennesimo trionfo la tourneé di Fiorella Mannoia

18 Ottobre 2022, di Michele Faliani

È giunto alla fine, dopo quasi otto mesi di trionfi, il tour di Fiorella Mannoia, ispirato sia come scenografia che come scelta dei brani alla trasmissione TV “La versione di Fiorella”. Eravamo alla data zero a Cascina (era il giorno successivo all’inizio dei bombardamenti in Ucraina, qui il report) e non potevamo mancare alla data finale. Pochi i cambiamenti in scaletta da allora, ma le emozioni sono rimaste immutate. Una bellissima serata, iniziata con la sorpresa che il Coro Springtime ha voluto riservare alla Roscia più amata dagli italiani, cantando “Quello che le donne non dicono” nel foyer del Teatro Goldoni, proseguita con il solito concerto strepitoso che ti aspetti ogni volta che vai ad ascoltare Fiorella e i suoi musicisti. Spazio ai grandi classici quindi, “Come si cambia” e “Quello che le donne non dicono”; ma anche agli episodi migliori degli ultimi album (“Il peso del coraggio” e “Padroni di niente” ovviamente, ma anche “Perfetti sconosciuti” e “Nesusna conseguenza” da brividi”) fino ad alcune delle gemme che i nostri cantautori ci hanno regalato nel corso degli anni (una sorprendente “Princesa” di Fabrizio de André, e una spettacolare versione di “Cara” di Lucio Dalla). Insomma, ancora due ore passate in compagnia di canzoni strepitose e di un’interprete meravigliosa. Ed ora un bell’album dal vivo di questo tour bellissimo ci starebbe proprio bene, in attesa del prossimo tour. A presto, Fiorella.

Grazie a Live Emotion Group e a Friends & Partners per l’ospitalità.

La scaletta del concerto:

1. Padroni di niente

2. I treni a vapore

3. Combattente

4. Io vivrò (senza te) (Lucio Battisti cover)

5. Nessuna conseguenza

6. Il peso del coraggio

7. Amore fermati (Fred Bongusto cover)

8. Cercami (Renato Zero cover)

9. Cara (Lucio Dalla cover)

10. Si è rotto

11. Come si cambia

12. Perfetti sconosciuti

13. Quello che le donne non dicono

14. La casa in riva al mare (Lucio Dalla cover)

15. Prinçesa (Fabrizio De André cover)

16. Sally (Vasco Rossi cover)

17. Caffè nero bollente

18. Siamo ancora qui

Encore:

19. Povera patria (Franco Battiato cover)

20. Che sia benedetta

21. Generale (Francesco De Gregori cover)

22. Il cielo d’Irlanda

La photogallery del concerto: