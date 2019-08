Fiorella Mannoia all’Arena della Versilia – Report e photogallery

Un’altra grande prova di Fiorella Mannoia nella prima delle due date toscane del “Personale Tour”

6 Agosto 2019, di Michele Faliani

Non so se Fiorella Mannoia abbia fatto un patto col diavolo, per essere così bella e in forma a 64 anni suonati. La voce, calda e profonda, è quella di sempre, bellissima e perfetta. Le canzoni, anche (soprattutto quelle scritte da Ivano Fossati, ma qui si sconfina nei gusti personali). Fatto sta che anche in questa data Versiliese la prova della “roscia” più amata dagli italiani è stata impeccabile, con una scaletta che ha preso a piene mani dagli ultimi due lavori in studio (“Combattente” e “Personale”) ma anche tra i grandi classici del suo repertorio: immancabili “Come si cambia” (con protagonista il pubblico, che ha organizzato una specie di flash mob accendendo le torce dei cellulari sul ritornello), “Sally”, “Quello che le donne non dicono” e “I treni a vapore”, la sorpresa del ripescaggio del capolavoro “Lunaspina” scritta da Fossati 30 anni fa, e la cover di “Eri piccola così” di Fred Buscaglione. Fiorella si diverte, si scatena in un samba sulla coda strumentale di “Penelope”, riceve regali dai fans e si emoziona quasi quanto il pubblico nel sentirla cantare. Poi, prima del finale tutto da ballare con “Siamo ancora qui” e “Le parole perdute”, c’è spazio anche per “Caffè nero bollente”, la canzone di Sanremo 1981 (“A quell’epoca la casa discografica considerava me una cantante rock e Gianna Nannini una cantautrice raffinata”, racconta divertita) e per “Che sia benedetta”, cantata insieme a tutta la platea. Per finire, questa volta davvero, con i bis di “Sempre e per sempre” di De Gregori, la già citata “Quello che le donne non dicono” e “Il cielo d’Irlanda”, per concludere un concerto che il pubblico dell’Arena avrebbe fatto durare ancora a lungo. Un concerto bello ed emozionante, cosa che per Fiorella è da anni una piacevole abitudine.

Grazie a LEG srl e a Friends & Partners per l’ospitalità.

La scaletta del concerto:

Il peso del coraggio

Il senso

I treni a vapore

Imparare ad essere una donna

Anna siamo tutti quanti

Come si cambia

Eri piccola così (Fred Buscaglione cover)

Lunaspina

Penelope

Povera patria (Franco Battiato cover)

Carillon

Nessuna conseguenza

In viaggio

Caffè nero bollente

Combattente

Che sia benedetta

Sally (Vasco Rossi cover)

Siamo ancora qui

Le parole perdute

Encore:

Encore: Sempre e per sempre (Francesco De Gregori cover)

Quello che le donne non dicono

Il cielo d’Irlanda

La photogallery del concerto:

