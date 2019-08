Fiorella Mannoia, due concerti sulla costa toscana

Fiorella Mannoia, il suo “Personale Tour” si ferma in Toscana per due concerti

1 Agosto 2019, di Donatella Nesti

Due importanti concerti di Fiorella Mannoia sulla costa toscana il 5 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale (Massa Carrara) il 6 agosto all’Arena Parco Centrale di Follonica (Grosseto) con il suo nuovo Personale Tour, durante il live la cantante interpreterà i brani presenti nel suo ultimo disco di inediti e i grandi successi della sua lunga carriera. Saranno come sempre serate soldout perché Fiorella ha il grande merito di rinnovarsi e contemporaneamente rimanere fedele al suo stile inimitabile. Basti pensare al successo che ha riscosso in tutta Italia ed a quello della Toscana con i concerti applauditissimi di Peccioli, del teatro Goldoni di Livorno, del Castello Pasquini a Castiglioncello dei numerosi concerti al teatro Verdi di Firenze. L’album Personale è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora. Gli autori: Federica Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca Barbarossa (autore di un brano in romanesco), Bungaro, Antonio Carluccio (autore e interprete di un duetto con Fiorella in dialetto napoletano), Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa Fiorella Mannoia “una «piccola e umile -“personale”», da cui il titolo. Insieme al racconto delle canzoni vengono proiettate fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Il video del singolo “Il peso del coraggio”, girato da Gaetano Morbioli, brano con un forte messaggio di rispetto e umanità, un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco ha superato 2 milioni di visualizzazioni.

Tracklist di “Personale”:

“Il peso del coraggio” “Imparare ad essere una donna” “Riparare” “Smettiamo subito” “L’amore è sorprendente” “Il senso” “Un pezzo di pane” “Penelope” “Resistenza” “Anna siamo tutti quanti” “Carillon” “L’amore al potere” “Creature” (Bonus Track Canzone Sospesa con Antonio Carluccio)

Non mancheranno i suoi cavalli di battaglia: Sempre e per sempre (Francesco De Gregori cover) Quello che le donne non dicono, Il cielo d’Irlanda ed altri successi del suo repertorio.

Informazioni: LEG “Live Emotion Group” s.r.l. Via Tomasi di Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia (PT)T. +39 0574 1825863 | live@legsrl.net

Circuito TicketOne: www.ticketone.it punti vendita Coop punti vendita MediaWorld

VN:F [1.9.22_1171]