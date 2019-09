Gino Paoli al Summer Knights – Report e photogallery

60 anni di storia della canzone d’autore si sono fermati per un paio d’ore al Summer Knights di Pisa, insieme a 2000 spettatori

12 Settembre 2019, di Michele Faliani

Credetemi, l’emozione di trovarmi a pochi metri da Gino Paoli forse l’ho provata solo quando sono stato alla stessa distanza da Bob Dylan. Sì, perché Gino Paoli non è solo un cantautore, è la storia e la memoria collettiva di questo paese. 60 anni di musica e parole, come nessun altro; e che musica e che parole. In apertura di show il nuovo album “Appunti di un lungo viaggio” eseguito per intero, 4 suite nelle quali Paoli riflette sulla vita, sull’amore e sulla morte; poi tre cover di tre grandi amici (Umberto Bindi, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, da lui citati rigorosamente solo col nome di battesimo) e infine, una dopo l’altro, i capolavori di una vita, da “Sapore di sale” a “Una lunga storia d’amore”, tutti eseguiti con l’Orchestra da camera di Perugia e con Danilo Rea al pianoforte (nella prima parte) e Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi e Alfredo Golino (nella seconda). Canzoni immortali e bellissime, con arrangiamenti splendidi e la grande voce di Gino Paoli, per niente invecchiata nonostante la grande quantità di sigarette e il tempo che passa. Avere assistito a un concerto del genere è stato un privilegio.

La scaletta del concerto:

Estate (L’avventura / Estate Movimento 1 (Strumentale) / Non dire che mi ami / Estate Movimento 2 (Strumentale) / E m’innamoro ancora / Estate Movimento 3 (Strumentale) / Aspettami / Il mio amore sbagliato / Io ti amo di più)

Inverno (Quando avevo vent’anni / Inverno Movimento 1 (Strumentale) / Eravamo sempre insieme / Ho incontrato la tristezza / Inverno Movimento 2 (Strumentale) / Voglio morir malato)

Primavera (Noi del mare / Amico mio / La mia donna è la libertà / Primavera Movimento 1 (Strumentale) / Due cani in chiesa)

Autunno (Autunno Movimento 1 (Strumentale) / Un anno un’ora un minuto / Uno come me / Autunno Movimento 2 (Strumentale) / Quando me ne andrò)

Il nostro concerto (Umberto Bindi cover)

Vedrai, vedrai (Luigi Tenco cover)

Ritornerai (Bruno Lauzi cover)

La gatta

Sassi

Il mare, il cielo, un uomo

Sapore di sale

Che cosa c’è

Fingere di te

In un caffè

Una lunga storia d’amore

Il cielo in una stanza

Encore:

Encore: Senza fine

Ti lascio una canzone

