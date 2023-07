Giovanni Truppi al Giardino Scotto di Pisa – Report e photogaller

Le infinite possibilità di Truppi incantano il Giardino Scotto

4 Luglio 2023, di Martina Ridondelli

A distanza di pochi mesi dal mini tour di presentazione del nuovo album con l’ensemble Unterwasser, Giovanni Truppi torna in Toscana con uno dei concerti del tour promozionale vero e proprio del bellissimo “Infinite possibilità per esseri finiti”. La versione full band ci ha permesso di ascoltare le nuove canzoni con un vestito più simile a quello del disco, mentre l’aspetto visivo dello show è rimasto esteticamente simile a quello a cui assistimmo a Prato, con luci neutre e i visual proiettati sul maxi schermo che faceva da fondale. Quasi tutte le canzoni nuove sono state eseguite, davanti a un nutrito numero di spettatori che ha resisito seduto sulle poltrone per neanche un terzo dello show, pronto poi a riversarsi sotto palco come i concerti rock richiedono. Una serie di canzoni bellissime, tra cui la geniale “Camminando per Via Indipendenza un sabato sera ascoltando la nuova canzone dei fratelli Eno”, e qualche (ormai) classico del cantautore napoletano come la splendida “Tuo padre, mia madre, Lucia” che venne presentata due anni fa al Festival di Sanremo. Un Truppi in stato di grazia, capace di incantare il pubblico pisano e di emozionare tutti i presenti.

Grazie al Lumière e a Ponderosa per l’ospitalità.

La gallery del concerto: