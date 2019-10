I Not Moving LTD al Caracol di Pisa Sabato 12 Ottobre

Doppio appuntamento al Caracol sabato 12 ottobre

9 Ottobre 2019, da Tico Magne

Alle 19 Antonio Bacciocchi presenterà il suo libro “Gil Scott-Heron – Il Bob Dylan nero.

Questa è la storia di Gil Scott-Heron. Poeta, scrittore, musicista, è stato il cantore dell’America del Vietnam, dei diritti negati ai neri e delle loro lotte, ma anche dei meandri più oscuri e maledetti dell’animo umano, quello minato da disperazione, povertà, alcolismo, droga, emarginazione. Lo ha sempre fatto con estrema lucidità, un linguaggio crudo e, tuttavia, ironico e pungente, accompagnato da una miscela musicale originale e personalissima che ha attinto sapientemente dalle radici della black music, rinnovandola e modernizzandola, rimettendosi costantemente in gioco, contro ogni ostacolo, anche quelli più alti. Completano il libro un’intervista ad Alberto Castelli un intervento di Carlo Babando, varie testimonianze, la lista delle apparizioni di Gil in Italia e una discografia ragionata.

https://www.ibs.it/gil-scott-heron-bob-dylan-libro-antonio-bacciocchi/e/9788897637950?gclid=EAIaIQobChMIvMqg5JHE5AIViLHtCh3L9Q7uEAAYASAAEgIrrPD_BwE

Alle 22 Not Moving L T D Live

Lilith-rita Oberti, Dome la Muerte, Tony Bacciocchi hanno fatto parte negli anni 80 dei NOT MOVING, band rock n roll / punk che incise una serie di album, ep e 45 giri e aprì per Clash, Johnny Thunders e successivamente, nella reunion del 2005, Iggy and the Stooges. La nuova dimensione li coglie tra brani del loro vecchio repertorio e rifacimenti di classici seminali (da Velvet Underground a Stooges, Stones e altro). Alla chitarra Iride Volpi.

