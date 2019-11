Il guru dell’Hammond Brian Auger al Deposito Pontecorvo di Pisa Sabato 2 Novembre

Uno dei tastieristi di jazz e rock più prolifici del presente in un concerto organizzato con la collaborazione di Pisa Jazz

30 Ottobre 2019, di admin

Dopo il ‘Steampacket’ con Rod Stewart e ‘Brian Auger’sTrinity’ con Julie Driscoll, Brian Auger ha preso parte in vari progetti con Eric Burdon, Pete York, Jon Lord. Inglese di origine, si è trasferito da svariati anni in California e con grande energia e carisma continua a pubblicare album dopo album di grande successo.

Con il “remake” del celebre progetto Trinity negli anni 2011 e 2012, le sue esibizioni sono state accompagnate da uno straordinario interesse da parte dei media e del pubblico.

La voce di Alex Ligertwood è conosciuta in tutto il mondo come la voce dei Santana!

Per 16 anni il cantante rock scozzese è stato in tour con Carlos Santana e ha suonato su diversi album del gruppo (tutti sono stati degli hit Top 40).

Già prima, negli anni ’60, Alex Ligertwood ha suonato nelle band di Jeff Beck e Maggie Bell, e poi, negli anni ’70, per diversi anni con il Brian Auger Oblivion Express.

Questi due talenti eccezionali, Brian Auger, il guru dell’Hammond, e Alexander Ligertwood, saranno di nuovo insieme, cosa che per noi sarà un grande onore.

Negli Stati Uniti il progetto è già decollato e ha ottenuto recensioni entusiastiche!

⌚ Apertura ore 21:00

– Opening act Miss Cekka Lou & Professor Pee Wee

– Inizio concerto BRIAN AUGER ore 22:30

– After show dj set by Mr.Cheto (Dodo Beat Music)

💶 Contributo d’ingresso:

Prevendite Early Bird 15€ + d.p. ➡ http://bit.do/BrianAuger-Ridotto

Prevendite 18€ + d.p. ➡ http://bit.do/BrianAuger-PREVENDITA

Biglietto alle porta 20€

Tessera 5€

⛔ Deposito Pontecorvo è un circolo, un club privato al quale si può accedere solo se in posseso di tessera valida ENTES.

Il tesseramento può essere fatto all’ingresso durante gli eventi.

