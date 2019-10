Il ritorno degli Opera Chaotique e del loro teatro-canzone, Mercoledì 30 sul palco di Percorsi Musicali

I modelli cattivi di Montmartre e dei tragici amori dei pittori Bohème di Parigi ispirano l’eccentrico duetto (Tenorman & Voodoo Drummer) che sta presentando il suo nuovo spettacolo di cabaret surreale con nuove composizioni e cover inaspettate, in questo nuovo tour italiano.

Secondo appuntamento con NandO, la nuova rassegna live di Percorsi Musicali, che ospita il duo greco degli Opera Chaotique (Chris Koutsogiannis e George Tziouvaras). Umorismo e cabaret surreale si fondono con la musica. Negli spettacoli di questo stravagante duo greco, l’opera incontra il punk, il jazz si mescola con la cultura africana e il rock si confronta con il cabaret.

Riscaldare la pozione accanto a un pianoforte e una batteria, aggiungere un fascio di racconti intrecciati, abbondare con umorismo contorto, mescolare bene, portare a ebollizione: nasce uno spettacolo di crossover cabaret.

Con un arsenale imponente di brani originali dai loro tre album “Death of the Phantom of the Opera”, “Poems of a Dirty Old Man” e “Muses of the damned artists” (nel quale fa capolino anche Vinicio Capossela con la sua voce inconfondibile), con cover che vanno da Tom Waits a Spike Jones, Opera Chaotique presentano uno spettacolo travolgente.

Con una notevole musicalità e un impressionante performance live il racconto fantasioso di Opera Chaotique potrebbe essere descritto solo come una festa del surrealismo, composta da musica esplosiva e teatralità devianti.

OPERA CHAOTIQUE in Concerto

Mercoledì 30 Ottobre, h. 21:30

Percorsi Musicali – Via delle Sorgenti 183 LIVORNO

Ingresso €8 comprensivi di prima consumazione

