“Il senso del ridicolo” 2019 presentato alla Fondazione Livorno

18 eventi fra il 27 e il 29 settembre per la nuova edizione de “Il senso del ridicolo”

27 Luglio 2019, di Donatella Nesti

Torna con tanti appuntamenti “Il Senso del ridicolo” (27-29 settembre) amatissimo dai livornesi e non solo che ha il grande merito di parlare di una comicità raffinata e di unire tutte le generazioni come è dimostrato dall’impegno che tante studentesse e studenti mettono nell’organizzazione dell’evento. Sarà a fine settembre come di consueto ed avrà il centro nevralgico nel quartiere Venezia ma si sposterà anche al teatro Goldoni per il monologo “Silvio rimembri ancora” protagonista Silvio Orlando. Erano presenti all’incontro Riccardo Vitti, Luciano Barsotti, il sindaco Luca Salvetti, l’assessore Simone Lenzi e naturalmente Stefano Bartezzaghi direttore artistico della manifestazione, il quale ha messo in evidenza il tema portante del ridicolo, quello che si annida nelle pieghe della vita quotidiana,quello che non ti aspetti ma che è sempre in agguato anche nei momenti dolorosi della vita. Ecco dunque che agli scherzi del destino è dedicata l’apertura con Massimo Recalcati (27 settembre ore 17.30 piazza Luogo Pio, ingresso gratuito) con la sua lectio magistralis “Le vicissitudini tragicomiche del desiderio”. Tra il dolore e la farsa sulle orme di Achille Campanile pagine lette con ironica maestria da Anna Bonaiuto, pagine dedicate alle figure femminili secondo un radicato stereotipo “La moglie di Socrate , la guercia di Tasso e altre donne sotto il tallone d’Achille”. Altri appuntamenti: Ascanio Celestini, Maria Cassi, Bruno Gambarotta, Matteo Caccia, Federica Fracassi, Sara Chiappori, Bobo Rondelli. Ci saranno anche i film di Woody Allen al teatro Vertigo e sul caso Allen parlerà la scrittrice Nadia Terranova.

Tutto il programma consultabile nel sito www.ilsensodelridicolo.it, i biglietti per gli spettacoli a pagamento disponibili nella sala Simonini scali Finocchietti 4 tel. 0596-404293 in versione digitale su smartphone o tablet e-mail biglietteria@ilsensodelridicolo.it

