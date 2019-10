Il The Cage diventa maggiorenne: via alla 18ma stagione di concerti dello storico club livornese

Dalle sensazioni dell’ultima ora a leggende della musica internazionale, con la novità dell’apertura alle tribute band. Il 3 ottobre c’è il pre-opening e poi da sabato 5 ottobre The Cage is Open: evento inaugurale con The Ex ed European Social Sound a ingresso gratuito

1 Ottobre 2019, da CapoVerso

È pronto a riaprire i battenti di Via del Vecchio Lazzeretto a Livorno il The Cage, per una stagione di concerti che si preannuncia davvero esplosiva. Dopo un’estate infuocata, dove l’associazione culturale The Cage si è occupata dei tour di Motta, Zen Circus e Bobo Rondelli, oltre ad aver seguito la produzione e la direzione artistica del main stage di Effetto Venezia e aver coordinato la sezione beverage del festival rock Bologna Sonic Park, si torna a casa, al “Teatrino”, guardando sempre avanti e innovando anno dopo anno. Sì, perché sulla collina di Via del Vecchio Lazzeretto non saranno pochi gli upgrade, sia dal punto di vista fisico e strutturale, sia dal punto di vista artistico. Un impianto audio e luci totalmente rinnovato, per ambire sempre alla perfezione, è la punta di diamante di un The Cage che investe con forza sul live, raddoppiando i concerti e facendo vivere il palco anche di venerdì, giornata dedicata alle tribute band, una bella novità nella programmazione.

“Il ruolo delle tribute band negli ultimi anni è cambiato – sono le parole del direttore artistico Toto Barbato –. Non le vediamo più come un’alternativa che fa concorrenza alla musica originale: il pubblico si sta dividendo in maniera sempre più netta, e i gruppi tribute rappresentano un tipo di show che va incontro anche a una platea più adulta che vuole rivivere le sensazioni di compianti gruppi passati. Questi artisti sono talmente bravi che, chiudendo gli occhi, spesso sembra di sentire i Queen o i Guns ‘n’ Roses del caso”.

L’altra novità, che prende già spunto dalla stagione scorsa con i dibattiti politici, è il talk. The Cage si è sempre fatto promotore di un impegno sociale che stimolasse la crescita intellettuale di giovani e meno giovani, ed ecco che nella stagione 19/20 arriva al Teatrino il primo TED-X, il famoso format di dibattito nato nella Silicon Valley e diffusosi in tutto il mondo: un’occasione di confronto su creatività e innovazione arricchita da ospiti speciali, a ingresso rigorosamente gratuito. Restando in tema sociale, il 19 ottobre andrà in scena al The Cage uno degli appuntamenti più interessanti dell’autunno livornese: “La Giusta Rotta” è il nome del sognante spettacolo organizzato dalle ONG SeaWatch, Open Arms e Mediterranean Hope, un mix di musica dal vivo e speeches per sensibilizzare il pubblico labronico, da sempre molto attento ai temi dell’inclusione e del cosmopolitismo. Un incontro davvero importante e meritevole di attenzione, sia da parte dei cittadini che delle cariche istituzionali.

Sul palco del Teatrino, poi, c’è sempre spazio per le eccellenze in musica: in questi mesi invernali si terranno concerti di rilievo, con nomi del calibro di The Ex, Massimo Volume, Strana Officina, cercando anche, come sempre, di dare voce alle forze del territorio, con i concerti di Nico Sambo e Scarlet and the Spooky Spiders.

Il Cage però si rinnova anche visivamente: ecco che nel giardino compare volteggiando in aria una luna gigante (3 metri di diametro) pronta a far sognare gli avventori, accompagnata da un punto di photo opportunity, per chi non può lasciarsi scappare lo scatto perfetto per Instagram.

Un universo innovativo, fresco e anche di una certa rilevanza estetica, che guarda anche all’ambiente: è il social garden che accoglierà come sempre un pubblico di più generazioni e proveniente da tutta Italia per assistere agli eventi del club rock labronico. Confermato, inoltre, dopo il grandissimo successo della stagione passata, il servizio Taxi convenzionato, per raggiungere e lasciare il Teatrino in totale sicurezza e senza preoccupazioni. L’ingresso al locale sarà consentito a partire dai nati nel 2001, fino al 21 dicembre dove si espanderà il range anche ai 2002: questo vale solo per i djset, mentre per l’ingresso ai concerti non ci sono limiti di età.

Si inizia quindi fortissimo con il pre-opening di giovedì 3 ottobre (Nebula + Rancho Bizzarro, no aftershow), per poi dare il fischio d’inizio ufficiale sabato 5 ottobre, con una vera e propria maratona di eventi che partirà con la presentazione dei libri di Zen Circus (“Andate tutti affanculo”) e Bobo Rondelli (“Cos’hai da guardare”) in trasferta al Chioschino di Villa Fabbricotti nel pomeriggio e proseguirà al Teatrino (ingresso libero) con l’European Social Sound, il Contest di gruppi emergenti organizzato da Regione Toscana per la promozione delle opportunità del Fondo Sociale Europeo attraverso il progetto Giovanisì. Ospiti speciali i fenomenali The Ex in concerto (ingresso libero). The Cage is Open, la prima serata della nuova stagione, proseguirà quindi fino a tarda notte grazie al djset come sempre targato My Generation e a ingresso gratuito. Sul fronte djset, da venerdì 11 ottobre via alla Glitter Night, formula a cura di Orto Dance con Matteino Dj in consolle.

“Siamo pronti a ripartire con una formula che prende dal vecchio per creare il nuovo – conclude Barbato – ma siamo in continuo mutamento e miglioramento. Il The Cage è uno spazio della comunità, che viene fruito da tutti, ma a cui tutti possono anche collaborare. Creativi, artisti, video maker, fotografi, non peritatevi: contattateci e condividete il vostro talento con noi. Chi ha un’idea ce la invii per mail o tramite i social: creare uno spazio tutti insieme significa poterlo vivere tutti insieme”.

PROGRAMMA

Giovedì 3 Ottobre – Nebula (USA) + Rancho Bizzarro

Sabato 5 Ottobre – The Cage is Open:European Social Sound: contest band emergenti e The Ex (NL) + free entry

Venerdì 11 Ottobre – La Combriccola del Blasco / Vasco Rossi tribute

Sabato 12 Ottobre – Max Collini legge l’Indie + Maestro Pellegrini

Giovedì 17 Ottobre – TEDxLivornoSalon Creatività & Innovazione

Venerdì 18 Ottobre – Killer Queen / Official Italian Queen Performers

Sabato 19 Ottobre – La Giusta Rotta (concerto per Open Arms – Sea Watch – Mediterrean Hope) con

Bobo Rondelli e l’Ottavo Padiglione – Biffers – Surealistas + special guest

Venerdì 25 Ottobre – Radio Seattle / Grunge tribute night

Sabato 26 Ottobre – Giancane

Giovedì 31 Ottobre – Halloween Monsters Invasion in Fortezza Vecchia

Sabato 2 Novembre – Scarlet and the Spooky Spiders

Venerdì 8 Novembre – Sneakers / Depeche Mode Tribute

Sabato 9 Novembre – Nico Sambo + Humanoira

Giovedì 14 Novembre – Micah P. Hinson (USA)

Venerdì 15 Novembre – SAD / Metallica European Tribute

Sabato 16 Novembre – 42 Records Night con I Quartieri + Laago

Venerdì 22 Novembre – Strana Officina

Sabato 23 Novembre – Julie’s Haircut

Venerdì 29 Novembre – Divas / Tarantino Movie Band

Sabato 30 Novembre – Rovere + cmq Martina

Sabato 7 Dicembre – Massimo Volume

Venerdì 13 Dicembre – Welcome to the Illusion / Guns n Roses tribute

Sabato 14 Dicembre – Venerus

Martedì 24 Dicembre – Cagechristmas con Bobo Rondelli

Sabato 28 Dicembre – TRES 30th Anniversary 1989/2019

Martedì 31 Dicembre – New Years Cage

VN:F [1.9.22_1171]