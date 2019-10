Immanuel Casto al Lumière – Report e photogallery

Il re del porn-groove ha terminato il “L’età del consenso Tour” in un Cinema Lumière torrido e stracolmo di fans

6 Ottobre 2019, di Michele Faliani

Non è facile ‘raccontare’ uno show di Immanuel Casto, credetemi. Solo assistendo a uno dei suoi spettacoli ci si rende conto di non essere a un semplice concerto: il casto Divo non è solo un cantautore, ma anche un eccellente ballerino, perfino un divertentissimo stand-up comedian quando strappa più di una risata nei suoi racconti fra un pezzo e l’altro. Sul palco con lui non ci sono solo strumentisti e vocalist, ma anche ballerine che con lui danzano in un vortice di luci e spot in cui tutto è studiatissimo e funzionale alla parte musicale, in una crossmedialità davvero convincente. E poi ci sono le canzoni. Pop, Dance, Disco, qualunque vestito Casto dia alle sue canzoni la produzione è di livello altissimo e la cura quasi maniacale; i testi volutamente e violentemente ironici, provocatori, irriverenti e ‘oltre’ qualsiasi altro testo avete mai sentito in vita vostra. È la vita di questi anni 0 e 10, quella dei maniaci dell’aspetto fisico (“Zero carboidrati”), delle ragazze che cercano la bella vita senza sforzo (“Escort 25”), della pedofilia negli angoli oscuri delle sacrestie (“Che bella la cappella”), ma purtroppo anche quella di “Anal beat” o di “Tropicanal”, ovvero dell’omosessualità che in questo paese bigotto e irrimediabilmente democristiano è e sarà sempre un tabù. Niente di meglio che parlarne con parole che sembrano rasoiate in piena faccia ai perbenisti, per far capire che da qualsiasi lato si osservi rimane sempre amore. 15 canzoni, un’ora e 20 minuti di ritmi coinvolgenti e canzoni divertenti ma che fanno anche pensare: la prossima volta che Immanuel si farà vedere da queste parti non ve lo perdete, scoprirete un artista vero e completo.

Grazie al Lumière per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

Goodbye Milano Zero carboidrati Anal Beat Crash Rosso, oro e nero Che bella la cappella Escort 25 Alphabet of Love 50 bocca/100 amore Sexual Navigator Da grande sarai frocio Tropicanal Discodildo Piromane

Encore: Deepthroat Revolution

La photogallery del concerto:

VN:F [1.9.22_1171]