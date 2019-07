J Mascis al Festival delle Colline – Report, photogallery e video

Grande prova di J Mascis al Festival delle Colline, fra brani nuovi e cover d’autore

19 Luglio 2019, di Michele Faliani

Insieme a Lee Ranaldo è probabilmente il chitarrista che ha influenzato più musicisti di chiunque altro. Si chiama J Mascis ed è il leader dei Dinosaur Jr., band storica del panorama noise e alternative americano, ed all’Anfiteatro del Centro per l’Arte Contemporenea Luigi Pecci ha sfoderato una grande prova accompagnandosi con la sola chitarra acustica. Brani della sua band storica (“Alone”, “Get me” e “Thumb” assolutamente perfette), dai suoi tre album solisti (“Elastic days” e “Drifter” sopra le altre) e due cover bellissime come bis, “Just like heaven” dei Cure e “Fade into you” dei Mazzy Star. Ogni canzone segnata dall’inconfondibile voce di Mascis, che parla pochissimo durante il concerto, praticamente per dire solo che “Elastic days” è la title track del suo ultimo disco e nient’altro, nemmeno un sorriso o uno sguardo di compiacenza verso il pubblico. Ma al centro dello show ci sono state le canzoni e il timbro caldo e roco della voce di Joseph, la sua chitarra e gli effetti e i loop con i quali strutturava gli arrangiamenti ovviamente in versione stripped down. Che ci hanno fatto conoscere un lato di Mascis più vicino a un certo cantautorato folk come quello di Nick Drake o di Elliott Smith. Ed è un lato che, sinceramente, ci è piaciuto parecchio.

Grazie a Fonderia Cultart, al Festival delle Colline e a DNA Concerti per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

Thumb (Dinosaur Jr. song)

Blowing It (Dinosaur Jr. song)

Repulsion (Dinosaur Jr. song)

Little Fury Things (Dinosaur Jr. song)

Out There (Dinosaur Jr. song)

Elastic Days

Drifter

Every Morning

Get Me (Dinosaur Jr. song)

Heal the Star

See You at the Movies

The Wagon (Dinosaur Jr. song)

Not You Again (Dinosaur Jr. song)

Alone (Dinosaur Jr. song)

Encore:

Encore: Just Like Heaven (The Cure cover)

Fade Into You (Mazzy Star cover)

La photogallery del concerto:

Due estratti video del concerto:





