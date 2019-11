Jennifer Gentle al Lumière – Report e photogallery

Dopo 10 anni il ritorno sui palchi della band padovana

8 Novembre 2019, di Martina Ridondelli

C’erano davvero tante persone a dare il bentornato ai Jennifer Gentle. Assenti dai palchi da quasi 10 anni, sono tornati con un nuovo album (omonimo) e con questo nuovo tour, che li conferma come una delle band più interessanti degli ultimi 20 anni. Preceduto da un breve set di Toru (cantautore di Pontedera al debutto da solista sopo aver militato nei Fiori di Hiroshima), il concerto ha visto i JG spaziare fra brani nuovi (“Beautiful girl”, l’acida “Guilty” e “Temptation” su tutte) e vecchi classici come “No mind in my mind” (dallo storico, primo album autoprodotto) e “My memories’ book”. Un grande ritorno, per una delle band italiane più conosciute all’estero e che abbiamo amato di più. E che dopo questo concerto continueremo ad amare a lungo.

Grazie al Lumière e a DNA concerti per l’ospitalità.

La scaletta del concerto:

My inner self I Do Dream You My Memories’ Book Tiny Holes Take My Hand Beautiful girl Little Carol More than ever Mad House Temptation Guilty What in the world No Mind in My Mind Do you hear me how? Shine hero Where are you? You know why

La photogallery del set dei Jennifer Gentle:

La photogallery del set di Toru:

