Joan As Police Woman al BOtanique – Report, photogallery e video

Joan As Police Woman torna a Bologna per il primo concerto della 10ma edizione del BOtanique

24 Giugno 2019, di Michele Faliani

È tempo di bilanci per la signorina Joan Wasser. Dopo 15 anni di carriera, 5 album in studio, uno in ‘comproprietà’ con l’amico Benjamin Lazar Davis, un Ep ed un disco di cover (venduto solo ai concerti, anche se ormai su internet si trova un po’ ovunque), è arrivata sul mercato una tripla antologia, che con un azzeccato gioco di parole è stata intitolata ‘Joanthology’, che chiude di fatto il primo capitolo della carriera di Joan As Police Woman. Sappiamo che il prossimo futuro porterà un secondo album di cover, ma non sappiamo quando uscirà nuovo materiale. Per ora c’è da godersi questo lungo tour europeo in solo, che la vede protagonista di un buon numero di date anche in Italia. Noi, grazie ai ragazzi del BOtanique, l’abbiamo seguita a Bologna, dove Miss Wasser ha tenuto il solito concerto perfetto, dividendosi fra pianoforte e chitarra elettrica per oltre un’ora e mezzo. Ottima anche la scaletta, con “Real life” (l’album di debutto sulla lunga distanza, ormai di 13 anni fa…) che è stato il disco più rappresentato (strepitosa la versione quasi jazz di “Christobel”, al piano). Ma c’è stato spazio anche per l’omaggio ad Elliott Smith (“We don’t own it”), per una “Wonderful” da pelle d’oca e per la dedica a Monica Vitti prima dell’esecuzione di “Your song”, uno degli inediti dell’antologia. Un’altra grande prova di una delle songwriters più interessanti degli ultimi anni, ed un’occasione per ascoltare qualcuno dei suoi piccoli grandi classici in una versione quantomeno inusuale. Ci saranno altre date di questo “Joanthology tour”, se potete cercate di assistere almeno ad una, ché di bellezza ce n’è sempre bisogno.

Grazie ai ragazzi del BOtanique e a IMARTS per l’ospitalità.

La setlist del concerto:

To Be Lonely

Wonderful

Warning Bell

We Don’t Own It

Flash

Start of My Heart

Christobel

Real life

What a World

Human Condition

Tell Me

Kiss (Prince cover)

The Magic

Encore:

Encore: The Ride

Your Song

La photogallery del concerto:

Due estratti video del concerto:





