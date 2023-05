Joe Satriani al Teatro Verdi di Firenze – Report e photogallery

Centinaia di fan in delirio per Joe Satriani e per le sue chitarre al Teatro Verdi

3 Maggio 2023, di Michele Faliani

Un Teatro Verdi ancora una volta sold out in ogni suo settore ha salutato il ritorno in Italia di Joe Satriani, incredibile chitarrista che mette un po’ d’accordo tutti, sia gli amanti dell’heavy metal e dell’hard rock che quelli che preferiscono il prog-rock o il rock-blues di derivazione seventies. La tappa fiorentina dell’ Earth Tour 2023, rimandata a suo tempo per i fatti che tutti conosciamo e che non vale neanche più la pena ricordare, dura oltre due ore (compreso un break di 15 minuti come si fa a teatro con spettacoli più “nobili” della musica rock) e incanta le oltre 1000 persone che hanno occupato le comode poltrone del Verdi, con 26 brani strumentali che spaziano dall’hard rock alle atmosfere delle nuove incarnazioni dei King Crimson, fino ad arrivare ad alcune composizioni che ricordano il Frank Zappa di fine anni ’90. Molto spazio anche ai tre componenti della band, protagonisti ognuno di un lungo solo che ha permesso di apprezzare le loro incredibili qualità di musicisti. Per tutta la durata del concerto, sul maxischermo posizionato a fondo palco, una sequenza infinita di visual che hanno accompagnato i fans in un viaggio anche visivo davvero magico. Bravo, bravissimo Satriani.

La setlist del concerto:

Set 1:

1. Nineteen Eighty

2. Sahara

3. The Elephants of Mars

4. Ice 9

5. Thunder High on the Mountain

6. One Big Rush

7. Blue Foot Groovy

8. Flying in a Blue Dream

9. Spirits, Ghosts and Outlaws

10. Faceless

11. Crystal Planet

12. Summer Song

Set 2:

13. Drum Solo

14. Energy

15. E 104th St NYC 1973

16. Keyboard Solo

17. Cool #9

18. Ali Farka, Dick Dale, an Alien and Me

19. Shapeshifting

20. Teardrops

21. Luminous Flesh Giants

22. If I Could Fly

23. Always With Me, Always With You

24. Satch Boogie

Encore:

25. Crowd Chant

26. Surfing With the Alien

