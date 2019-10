La crossmedialità dei Tin Men And The Telephone al Lumière di Pisa venerdì 11 ottobre

Il concerto fa parte dell’Internet Festival ed è organizzato in collaborazione con Music Pool

9 Ottobre 2019, dal Lumière

Tin Man and The Telephone presentano il loro nuovo album “World Domination volume 1: Furie”. Molto più che una raccolta di brani, l’album segue una storia di fantascienza, uno sguardo umoristico e provocatorio sul nostro mondo moderno visto attraverso la lente delle “fake news”. “Furie” è l’acronimo di Federal Union for Restoring Intergalactic Equilibrium, una forza di pace aliena inviata sulla Terra per intervenire contro l’ascesa del populismo e rapire leader mondiali dispotici. La musica è una combinazione di jazz acustico e suoni elettronici futuristici, tutti composti attorno ai discorsi di vari politici populisti. È un ritorno all’attivismo e alla politica in jazz. Come complemento dell’album, Tin Men ha anche lanciato un sito web interattivo: http://tinmendo.com/furie/. I visitatori possono selezionare i leader mondiali da rapire, suggerire qualsiasi leader che potrebbero mancare e ascoltare gli estratti di Furie mentre lo fanno. Gli uomini di latta si sono fatti un nome con il loro uso all’avanguardia della tecnologia multimediale, così come le loro performance interattive uniche, in cui il pubblico partecipa tramite la loro app per smartphone autonoma Tinmendo http://tinmendo.com

Il pubblico è invitato ad aiutare gli alieni a scegliere i leader mondiali che meritano rapimento e collettivamente compongono un nuovo inno mondiale da far eseguire sul posto dal gruppo musicale.

Il Times lo ha descritto in una recensione a 5 stelle come “un concerto del XXI secolo in cui il gadget multimediale e un senso di malizia si combinano per creare qualcosa di fresco e inaspettato. ”



Tony Roe – piano and electronics

Pat Cleaver – double bass

Bobby Petrov – drums

Venerdì 11 @ Lumiere h. 21:30 – ingresso gratuito

Tin Men and the Telephone in concerto

“World Domination volume 1: Furie”

VN:F [1.9.22_1171]