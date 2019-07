Levante all’Estate Fiesolana: report e photogallery

14 Luglio 2019, di Valeria Salerno – Foto di Paolo Cruschelli

Entra in scena, a qualche minuto dall’ingresso della sua band, ed è subito delirio.

Anfiteatro gremito e pieno di fan che la acclamano e urlano il suo nome.

E Claudia arriva, su tacchi vertiginosi, fiera ed elegante, con un cortissimo vestito rosso che mette in evidenza le sue perfette, lunghissime e bellissime gambe, tutto disegnato e ideato su misura per lei dal suo stilista di fiducia, Marco De Vincenzo.

Per iniziare, attinge al suo disco “Manuale distruzione”, basta l’attacco di “Cuori d’artificio”, per scatenare l’approvazione di tutti i suoi numerosi fan, e cominciare con gli effetti speciali.

Segue “Nuvola”, e poi un problema tecnico alla pedaliera del chitarrista Gege (Eugenio Odasso) costringe Levante a un siparietto con il pubblico, per ingannare l’attesa.

Lo anticipa, “ragazzi io vorrei parlarvi un sacco, ma la scaletta è lunga, lunga!”

Un modo per non perdere tempo, e lasciare spazio alla musica, 26 brani si susseguono, ed effettivamente Levante parla con il pubblico meno del solito.

Si avvicendano brani più rock, brani più intimi, arrangiamenti con solo archi o solo lei alla chitarra acustica, per un concerto entusiasmante e veramente coinvolgente.

A circa metà concerto, il pubblico che fino a quel momento era rimasto seduto negli spazi dell’anfiteatro, si alza per andare a ballare e cantare sotto il palco, e l’atmosfera diventa decisamente più elettrica.

Brava Levante, non si smentisce e se possibile si supera ogni volta, con una energia e una grinta incredibili, che sanno quando lasciare il posto alla dolcezza e a toni più intimi, come pure a voci più graffiate.

Testi sempre interessanti, acuti e attuali, mai banali, specchio dei giorni e del punto di vista della cantautrice siciliana. Belle le anticipazioni dei brani contenuti nel nuovo album, primo tra tutti proprio l’omonimo “Magmamemoria”, per non parlare di “Se non ti vedo non esisti”, la vena di Levante è pulsante e creativa.

Ottimo controllo vocale, come sempre, e ottima gestione del palco, Levante sembra essere capace di tutto, anche di saltare e correre su tacchi incredibili, spostandosi da una parte all’altra del palco.

Grazie a Levante e alla sua band per la bella serata e l’ottima musica, e all’Anfiteatro di Fiesole e a bitconcerti per la consueta ospitalità.

Sul palco con Levante:

Alessandro Orefice, tastiere

Matteo Giai, basso

Alessio Sanfilippo, batteria

Eugenio Odasso, chitarra

Lorenza Giusiano, cori

Lucia Sacerdoni, violoncello

Tommaso Belli, primo violino

Enrico Catale, violino

Ruggero Mastrolorenzi, viola

La scaletta del concerto:

Cuori d’artificio

Nuvola

Diamante

Ciao per sempre

Se non ti vedo non esisti

1996 La stagione del rumore

Come quando fuori piove

Io ti maledico

Duri come me

Memo

Caruso Pascoski

Sbadiglio

Pose plastiche

Io ero io

Abbi cura di te

Questa è l’ultima volta che ti dimentico

Non me ne frega niente

Di tua bontà

Le lacrime non macchiano

Gesù Cristo sono io

Magmamemoria

Tutti i santi giorni

Lasciami andare

Bis:

Bis: Andrà tutto bene

Pezzo di me

Alfonso

Lo stretto necessario

La photogallery del concerto:

