Malika Ayane a Villa Bertelli – Report e photogallery

La splendida voce e la classe di Malika Ayane conquistano la platea di Villa Bertelli e chiudono l’estate dei grandi concerti di Forte Dei Marmi

26 Agosto 2019, di Michele Faliani

Una location come Villa Bertelli è proprio l’ideale per ospitare una cantante come Malika Ayane: classe ed eleganza da vendere, una voce sublime e un repertorio di belle canzoni che incantano il pubblico. Sì, perché la bella Malika, per quasi due ore, ha eseguito una dopo l’altra una serie di canzoni più o meno famose, alternando le famosissime “Ricomincio da qui”, “Come foglie” e “Thoughts and clouds” a (per esempio) la ballad dal sapore Portishead “Nodi” (“Non la conosce nessuno, ma a me piace cantarla”, dice divertita) o a “Grovigli”. Domino, l’ultimo album in studio, viene eseguito quasi per intero, e Malika canta con naturalezza e con grande tecnica, senza accusare mai un attimo di stanchezza. E quando arrivano i bis lascia che sia il pubblico a decidere cosa ascoltare, mettendo in evidenza le doti della band che esegue le richieste senza esitazione. Un gran bel concerto, per una delle più talentuose cantanti italiane.

Grazie a Villa Bertelli per l’ospitalità

La setlist del concerto:

Ricomincio da qui

Satisfy My Soul

Medusa

Controvento

Tre cose

Per abitudine

Non usciamo

Come foglie

Nodi

Questioni di forma

Stracciabudella

Quanto dura un’ora

Sogni tra i capelli

Shine

Thoughts and Clouds

Tempesta

Senza fare sul serio

Encore:

Encore: Sospesa

La prima cosa bella (Nicola Di Bari cover)

Cosa hai messo nel caffè? (Riccardo Del Turco cover)

Grovigli

Adesso e qui (nostalgico presente)

E se poi

La photogallery del concerto:

