Nasce NandO, la rassegna di concerti di Percorsi Musicali – Primi ospiti i Fabiola, Mercoledì 23 Ottobre

Il nuovo progetto di Percorsi Musicali ospiterà band da tutto il mondo

22 Ottobre 2019, da Percorsi Musicali

NandO sta per “New and Original” ed è la neonata rassegna targata Percorsi Musicali, un progetto interamente dedicato alla musica originale nato dal desiderio di aprirsi al resto del mondo e connettere musicisti “all over the world”.

L’area live di Percorsi Musicali aprirà quindi le sue porte per ospitare artisti di provenienza principalmente europea, ma non solo, che rispondano a derternminate caratteristiche: originalità, creatività e appartenenza al mondo indie, quello vero lontano dal mainstream, quello che a tutt’oggi continua a vivere di sperimentazione.

La rassegna si svolgerà da ottobre ad aprile per due mercoledì al mese. Perché Nando? “Nando” è il nome comune di una persona, una persona qualunque, un nome semplice, che come ogni persona ha in sé una grande ricchezza, un potenziale da esprimere. E la musica ha bisogno di persone che apportino ricchezza facendo rete. Inizia così inizia la vita di NandO live music.

L’idea parte da Livorno, da Michele Faliani che nelle vesti di tour manager, nonché fotografo professionista da anni impegnato sulla scena degli eventi live, è la mente che muove le band che suoneranno in questa rassegna ma soprattutto colui che insieme alle agenzie di booking Rocketta, Hang The Dj e Vertigo Music Booking ha permesso la costruzione di un calendario così strepitoso insieme a tutta la professionalità di Percorsi Musicali.“

Il primo concerto sarà Mercoledì 23 Ottobre alle 21:30, con protagonista la band belga dei Fabiola.

Fantasia impercettibile o alter ego fedele, Fabiola è il progetto solista (o quasi) di Fab Detry. Dopo oltre 10 anni di militanza con Austin Lace, The Tellers e Hallo Kosmo, questo artigiano “überpop” oggi si dedica a piaceri più perversi. Durante infinite discussioni con fantasmi e demoni, Fabiola ha costruito un castello. Con amici immaginari come Ariel Pink e Juana Molina, il songwriting brilla ancora ma la musica diventa più sporca e pazza. L'(anti)-pop di Fabiola sorride ancora, ma manca di alcuni denti.



Live band: Monolithe Noir (batteria), Aurélie “Blondy Brownie” Muller (basso), Lucie Rezsöhazy (tastiere)

Fabiola live @ NandO // Percorsi Musicali

Mercoledì 23 Ottobre – h. 21:30

Via delle Sorgenti 183 – LIVORNO

Ingresso €8 compresi di prima consumazione

